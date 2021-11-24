PDKS Sisteminin Çeşitleri Nelerdir?

PDKS küçük ya da büyük fark etmeksizin birçok işletmenin iş yeri ortamındaki çalışma süreçlerinin oldukça verimli bir şekilde sağlanmasını amaçlayan sistemlerden biridir. Personel devam kontrol sistemleri olarak tanımlanan bu hizmet, işletmenin ihtiyaç pek çok konuda doğrudan destek sağlıyor. Düzenli bir şekilde iş yerine gelen herkesin kontrolünü yapan bu sistemde hem personellerin hem de misafirlerin giriş – çıkış süreçlerini kayıt altına alabilmektesiniz.

Temelde ise personellerin iş yerine giriş - çıkışını sağlayan bu sistem, çalışma veriminde de en iyi şekilde düzenli olarak yapılacak giriş çıkışını sağlamaktadır. İşe geç gelme ya da işten erken çıkmak gibi kontrolün çok zor olduğu bir işletme içerisinde giriş - çıkış saatlerin kontrolünü yapar. Hele ki işletmenizde vardiyalı bir sistem varsa bu durumda ne zaman kimin çıkacağını bilmek çoğu zaman zor olacağı gibi bu tip durumlarda kullanılan şey PDKS sistemi olacaktır.

PDKS sistemi çeşitlerine göz attığımızda doğrudan kartlı geçiş, yüz tanıma ya da parmak izi okuma gibi sistemlerle beraber özel kapıdan veya turnikeden geçiş yapmak mümkündür. Bu sayede çalışan mesailerine göre kontrol etmesi amacıyla tanımlanan bu sistemde giriş yapacak herkes tarafından kartla geçiş yapabilir ya da diğer çeşitlerden birini kullanarak işletmeye giriş gerçekleştirebilir. Aynı şekilde çıkışın da bu şekilde olduğu sistemde personel takip programıyla beraber personellere dayalı raporları çok daha basit şekilde çıkartabilirsiniz.

Ay içerisinde personellerin işe geç kalış oranları, kimlerin geç kaldığı veya gelmediği gibi bilgiler gibi aynı şekilde erken geliş, fazla mesai yapılması gibi muhasebeye dönmesi gereken süreçlerin de rapor halinde çıkartılması sağlanabilir. Bu sayede muhasebe departmanı tarafından manuel takibi olan süreçlerin de olabildiğince daha az iş yükü sağlamasıyla doğrudan sistem tarafından çıkan raporu sisteme işlemesi her şey için geçerli olacaktır.

PDKS’nin İşletmeye Faydası Nedir?

PDKS sistemi kullanan işletme, çok fazla çalışanı olması nedeniyle tamamını denetlemek için tercih eder. Günümüzde işe gelmeme süreçlerinden tutun da geç gelme noktasındaki pek çok konuya dair otomatik uyarı için oldukça güçlü bir sistem olarak tercih edilir. PDKS ile devamlılığın kontrolü sağlanan işletmelerde çalışanlar gün içerisinde çok fazla giriş çıkış yapabilir ve birden fazla ofisiniz varsa, buralarda yapılacak giriş çıkışların tamamını merkezi bir yerde de toplayabilirsiniz.

Yukarıdaki aşamalar ve durumlara göre oluşan iş yüklerinin de her birinden kolay şekilde kaçmak, kurtulmak için en iyi şekilde de otomatik giriş sistemleriyle beraber bu sistemden faydalanırsınız. Bu alanda ICS markasının gücüyle isteklerinize uygun şekilde ilgili personel takip programında mevcut iş yükünüzü azaltır, doğru veriye bu sayede daha hızlı erişebilirsiniz.