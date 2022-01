İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık şehri. Bu kalabalık şehirde insanlar her gün çok farklı sağlık sorunları ile savaşıyorlar. Gelişen teknoloji ile her ne kadar tedaviler alanında gelişmeler kaydedilse de hastalıklar toplumda artmaya devam etmekte. Kronik hastalıklar, başta orta yaş üstü bireyler olmak üzere her yaş grubu için bir tehdittir. Toplumda en sık görülen kronik rahatsızlıklardan birisi de böbrek yetmezliği.

Böbrek yetmezliği yaşayan kişilerde böbrekler normal fonksiyonlarını devam ettirmez. Bu hastalar için tek tedavi organ naklidir. Fakat ülkemizde ve dünyada organ nakli için sıra bekleyen kişi sayısı çok fazladır. Kişilerin bu konudaki bilinçsizliği ve bazı toplumda yerleşmiş inançlar sebebiyle organ bağışı da oldukça yetersizdir. Bu nedenle nakil bekleyen hastalar yaşamlarının önemli bir kısmında diyaliz tedavisi görmektedirler.

Diyaliz tedavisi böbreğin kanı süzme işlevinin makineler ile karşılandığı bir işlemdir. Bu işlemin uygulandığı merkezler günümüzde hasta kişi sayısı düşüldüğünde yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple özel diyaliz merkezlerine duyulan ihtiyaç da artmaktadır. İstanbul bölgesinde diyaliz merkezi arayanlar içi Pendik özel diyaliz merkezleri burada! . Pendik bölgesinde hizmet vermekte olan çok sayıda diyaliz merkezi bulunmakta. Bu diyaliz merkezleri içerisinde özel diyaliz merkezleri öne çıkmaktadır. Bunun nedeni özel diyaliz merkezlerinin sunduğu imkanlar ve tedavide sağladığı standartlardır.

Pendik’teki En İyi Özel Diyaliz Merkezi

Pendik bölgesinde hizmet vermekte olan çok sayıda diyaliz merkezi bulunmaktadır. Merkezlerin sayısı çok olsa da yine de diyaliz hastaları için yeterli gelmemektedir. Bunun bir sebebi de merkezlerin tedavide gereken imkanları sağlayamamasıdır. Diyaliz tedavisi, hasta kişinin hayatının bir parçası haline gelen bir tedavidir. Tedavi için kişinin zamanının önemli bir kısmını diyaliz merkezlerinde geçirmesi gerekmektedir. Bu sebeple diyaliz merkezlerinin hastalar için sağladığı imkanlarda oldukça önemlidir. Hastanın tedaviye uyumu ve devamlılığı açısından merkez seçiminin dikkatle yapılması gerekmektedir.

Pendik’teki en iyi özel diyaliz merkezlerinden birisi Boğaziçi özel diyaliz merkezidir. Bu merkezin en iyiler arasında yer alamsının sebebi her zaman önceliğinin hasat memnuniyeti olmasıdır. Empatik bir yaklaşımla hazırlanan tedavi planlarının her aşamasında hastaların rahatı ve konforu ön planda tutulmaktadır.

Merkezde hijyen kurallarına her zaman en üst seviyeden önem verilmektedir. Her hasat yatağı ve eşyaları seans öncesi ve sonrasında sterilize edilmektedir. Olası bir bulaşıcı hasatlığın öne geçmek için tüm önlemler alınmıştır. Ayrıca merkezde diyaliz alanında yapılan çalışmalar da yakından takip edilmektedir. Diyaliz tedavisinde kullanılan son teknoloji cihazların yanı sıra hastanın tedavi, sürecini iyileştirmeye yönelik her türlü yenilik merkezde yakından takip edilmektedir.

Pendik’teki En Modern Diyaliz Merkezi

Her alanda olduğu gibi diyaliz tedavisinde de çağı yakalamak büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla diyaliz merkezlerine büyük görev düşmektedir. Hastaların daha iyi bir tedavi alabilmesi ve yaşam kalitelerinin arttırılması için merkezlerin modern yöntemleri yakından takip etmeleri ve modern çalışmalara öncülük etmeleri beklenmektedir.

Pendik’te hizmet vermekte olan Boğaziçi özel diyaliz merkezi, diyaliz tedavisinde geliştirilmiş en modern tedavi, yöntemlerini yakından takip etmektedir. Pendik’teki en modern diyaliz merkezlerinden olan merkezde günümüzde kabul gören en modern yöntemler uygulanmaktadır.

Bu bağlamda tedaviye bir bütün olarak yaklaşılmakta ve hastanın diyaliz tedavisi yanı sıra ruhsal sağlığı ve beslenmesi gibi konularda yakından takip edilmektedir. Bu amaçla psikiyatri ve diyetisyen gibi branşların da desteğini almaktadır. Bu amaçla hastaları ve hasta yakınlarını da bilinçlendirmek için sık sık çalışmalar düzenleyen merkezde hastaların sağlık ve konforları için her şey ne ince ayrıntısına kadar düşünülmektedir.