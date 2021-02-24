Şirketlerin kar dağıtım politikası ile kazanmaya devam edin

Borsada bir şirkette hisse satın alarak, aslında işin bir kısmının sahibi oluruz ve herhangi bir mal sahibi gibi, biz de işletmenin sonucundan karın bir kısmını alma hakkına sahibiz. Temettüler ayrıca kuruluşun ve şirketin hisselerinin veya menkul kıymetlerinin sahipleri arasında dağıtılan karın bir parçasıdır.

Şirket bir kayıp yaşadıysa, çoğu zaman temettü bonusuna güvenmeye değmez. Ancak istisnalar vardır. Bazen bir şirketin üst yönetimi, önceki yılların birikmiş kazançlarından temettü ödemeye karar verebilir, hatta hissedarlarını memnun etmek için borç alabilir.

Ne sıklıkla temettü tahakkuk ettirilecek, şirketin kazancının ne kadar kısmı hissedarlar arasında dağıtılacak, tüm bunlar şirketin temettü politikasında sabitlenmiştir. Bu yatırım aracı özellikle aktif olmayan kişiler için oldukça avantajlı bir yöntemdir.

Bu yöntemde genellikle ABD merkezli şirketlerin daha yüksek oranda kar sağladığı bilinmektedir. Şirketlerin kar dağıtım politikası baz alındığında ülkemizde de çok sayıda firmanın varlığından söz etmemiz mümkün olacaktır. Fakat ABD merkezli şirketler göz önünde bulundurulduğunda ülkemizdeki şirketlere nazaran daha fazla kar oranı belirlendiğini ifade edebiliriz.

Bu durumun bir diğer nedeni ise ABD merkezli şirketlerin dünya pazarında daha fazla söz sahibi olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle çok sayıda ülkeye satış yapan ya da çeşitli konularda hizmet götüren şirketler temettü ödemesi konusunda da daha yüksek oranlarda geri dönüş sağlayabilmektedir. Bu durum sayesinde özellikle yatırım konusunda aktif olmayan kişilerin daha rahat kar elde edebilmesi mümkün olacaktır.

Özellikle uzun süreli yatırım aracı olarak kullanılabilecek temettü ödemeleri sayesinde insanların çok hızlı olmasa da büyük oranda kar elde edebilecekleri bilinmektedir. Bu sayede ilerleyen dönemlerde anaparanızın çok daha üstünde bir gelir elde edebilecek ve kazanmaya doyacaksınız.

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Yatırım konusunda destek almaktan, hele ki ilk yatırım hamlenizi yaparken gereken desteği almaktan kesinlikle korkmamalısınız. Bu notada yapacağınız her adımın, tamamen belirli bir program dahilinde atılması gerektiğini unutmamalısınız.

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Şimdi sizlere ABD merkezli olan ve 2020 yılında sağladığı temettü oranı ile lider olan şirketlerden bazılarını örnek olarak sıralayacağız.

Kimberly Clark Corp

Kimberly Clark Corp'un 2020 temettü getirisi % 3.16'dır.

Kimberly Clark Corp, tüketici sektöründe hizmet veren bir şirkettir. Sağlık ve kişisel bakım ürünleri üretir. Kimberly Clark ürünleri 150 ülkede satılmaktadır. Ana markalar Huggies, Kotex ve Kleenex'tir.

Caterpillar inc

Caterpillar inc'in 2020 temettü getirisi % 3.03'dür.

Caterpillar, ekskavatörler, buldozerler, damperli kamyonlar, traktörler ve kar küreme makineleri tasarlar, üretir ve pazarlar. Alanlardan biri, sondaj kuleleri ve tünel açma sistemleri gibi madencilik endüstrisi için ağır ekipman üretimidir.

PepsiСo Inc

PepsiСo Inc'in, 2020 Temettü Getirisi % 3.02'dir.

PepsiСo Inc, gıda endüstrisinde hizmet veren bir şirkettir. Alkolsüz içecekler ve yiyecek üretir ve satar. Başlıca markalar: Pepsi, 7up, Mountain Dew, Mirinda, Lay's, Cheetos'tur. Şirketin ana pazarları ABD, Meksika, Rusya, İngiltere, Türkiye ve Brezilya'dır.

Johnson ve Johnson

Johnson ve Johnson'un 2020 temettü getirisi % 2.75'dir.

McDonald's Corp

Johnson ve Johnson kişisel bakım ürünleri, ilaçlar ve tıbbi ekipman üretir ve pazarlar. Ticari markalar: Johnson's Baby bebek kozmetikleri, kadınsı hijyen ürünleri, Acuvue görme lensleri, Clean & Clear cilt kozmetikleri, Zyrtec alerji ilacı gibi ürünlerdir.

McDonald's'ın 2020 temettü getirisi % 2,56'dır

McDonald's, dünyanın en büyük fast food zinciri olma özelliğini taşımaktadır. 120 ülkede faaliyet göstermektedir, ancak restoranların % 90'ından fazlası franchise sistemi altında faaliyet göstermektedir. Ana menüsü ise hamburger, sandviç, nugget, patates kızartması, dondurma ve içeceklerdir.

Aynı zamanda her ülkede, yemek çeşitlilikleri yerel halkın zevklerine uyarlanmıştır. McDonald's, ABD'nin yanı sıra Japonya, Çin, Almanya ve Kanada'da en çok restorana sahiptir.

Intel

Intel'in 2020 temettü getirisi % 2.47'dir.

Intel, kişisel bilgisayarlar için mikroişlemcilerin geliştirilmesi ve satışı için en büyük şirket olma özelliğini taşımaktadır. Pek çok farklı elektronik ve veri depolama çözümü üretir. Anakartlar, veri merkezleri için ekipmanlar, yapay zeka için çipler üretmektedir.

Procter & Gamble Şirketi

Procter & Gamble Şirketi'nin 2020 temettü getirisi % 2,44'dür.

Procter & Gamble Şirketi, tüketim malları pazarının liderlerinden biri olma özelliğini elinde bulundurmaktadır. Ürünlerini 180 ülkede satıyor ve dünyanın en büyük reklam verenidir. P&G, şirketin büyümesini sağlayan 43 markaya sahiptir. Her birinin yıllık cirosu 500 milyon doları aşıyor.

Popüler markalar: Prima bebek bezleri, Head & Shoulders şampuanı, Old Spice deodorantları, Gillette ve Venus jiletleri, Blend-a-Med ve Oral-B diş macunları, Fairy bulaşık deterjanı, Ariel çamaşır deterjanı.

Colgate-Palmolive Şirketi

Colgate-Palmolive Şirketi'nin 2020 temettü getirisi % 2,33'dür.

Colgate-Palmolive Şirketi, aynı adı taşıyan markalara sahiptir ve hijyen ürünleri üretir. Sabun, diş macunları, diş fırçaları ve Hill's evcil hayvan mamaları gibi ürünleri en fazla bilinenleridir.

Target Corp

Target Corp'un 2020 temettü getirisi % 2,06'dır.

Target Corp, ABD'de bir mağaza zinciri olan perakende şirketidir. Tipik bir Target mağazası, çeşitli ev ve ofis malzemeleri, iç dekorasyon eşyaları, elektronik cihazlar ve oyuncaklar satan yaklaşık 12 bin metrekarelik bir alandır.

Raytheon Teknolojileri

Raytheon Teknolojileri'nin 2020 temettü getirisi % 2,03'dür.

Raytheon Teknolojileri, gelirinin yaklaşık % 90'ını ABD Ordusu ile işbirliği yaparak kazanan bir sanayi şirketi. Füze sistemleri, uzun menzilli füzeler, taşınabilir uçaksavar füzeleri, radarlar, gece görüş cihazları ve GPS navigatörleri tasarlar ve pazarlar.

Uçak motorları ve türbinleri yapar, askeri, endüstriyel ve ticari amaçlı helikopterler üretir. Boeing ve Lockheed Martin ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin "üç büyük" silah üreticisi arasında yer alıyor.