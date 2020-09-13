URBA'M hizmet vermeye başladı

Tekstil sektöründe yurt dışı kaynaklı firma olan ve modanın en son trend kıyafetleri ile Türkiye pazarında bir marka haline gelen ECKO ve Jimmy Senders gibi ünlü firmaların Türkiye'de ilk temsilcisi olan URBA'M Silivri'de hizmete girdi.

Açılışa CHP Silivri ve İBB Meclis Üyesi Bora Balcıoğlu, BBP Silivri İlçe Başkanı Ramiz Aksu, Silivri Rizeliler Derneği Başkanı Sinan Abdullah Azder, Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, İş Adamları, esnaflar ve davetliler katıldı.

Ecko gibi uluslararası bir firmanın Türkiye'de ilk temsilcisi olarak Silivri'de hizmete giren ve URBA'M adı altında satışa çıkan ürünler oldukça beğenildi. Ayşegül Öztürk’ün işletmeciliğini yaptığı URBA'M da fiyat politikasının düşük tutulması davetliler tarafından da beğenildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020, 19:40