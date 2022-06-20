Silivri Adliyesi'nde yeni tayin ve atamalar

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnameleri tamamlandı. 33 ile yeni başsavcı atanırken, 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararnameye göre Silivri adliyesinde görevli 7 Hakim ve Savcının görev yeri değişirken 6 Hakim ve Savcı da ilçemize tayin edildi.

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  • 20.06.2022 11:36
  • Güncelleme: 20.06.2022 15:15
Silivri Adliyesi'nde yeni tayin ve atamalar
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SHA Silivri Haber Ajansı - Yusuf Eker

Oktay BARMAN Elbistan Cumhuriyet Savcısı iken Silivri Cumhuriyet Savcılığına
Fatih VURAL Avanos Cumhuriyet Savcısı iken Silivri Cumhuriyet Savcılığına
Melike ÇELEBİ Kaman Hâkimi iken Silivri Hâkimliğine
Esra KARAKAYA Uzunköprü Hâkimi iken Silivri Hâkimliğine
Hilal TÜYLÜOĞLU Ermenek Hâkimi iken Silivri Hâkimliğine
Rojda ÇİÇEK Kurşunlu Hâkimi iken Silivri Hâkimliğine

 

Tümko
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Tümko
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Meliha Funda ÇALIŞKAN KALKAN Silivri Hâkimi iken İstanbul Anadolu Hâkimliğine
Hasan ÇELİK Silivri Cumhuriyet Savcısı iken Uşak Cumhuriyet Savcılığına
Bilal ÇILDIR Silivri Cumhuriyet Savcısı iken Bursa Cumhuriyet Savcılığına
Melike KÜRSÜLÜ Silivri Hâkimi iken Bakırköy Hâkimliğine
Orhan OK Silivri Cumhuriyet Savcısı iken Çorlu Cumhuriyet Savcılığına
Hidayet YEMENİCİ Silivri Hâkimi iken Bakırköy Hâkimliğine
Asel CABRİ Silivri Hâkimi iken Tokat Hâkimliğine

Yusuf Eker
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