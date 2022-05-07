Silivri'de '5 Adımda güvenli trafik' etkinliği

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Telat Deniz, Trafik Haftası çerçevesinde yapılan uygulamalarda, sürücüler ve yayalar trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

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  • 07.05.2022 14:11
  • Güncelleme: 07.05.2022 14:12
Silivri'de '5 Adımda güvenli trafik' etkinliği
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İçişleri Bakanlığı’nın 7-13 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge çerçevesinde Cumartesi günü saat 11:00’de ülke genelinde eş zamanlı olarak İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Telat Deniz, emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla yapılan uygulamada sürücüler, yaya önceliği ve güvenli trafik kuralları konusunda bilgilendirildi. 
İlçenin çeşitleri yerlerinde asılan billboardlar ve dağıtılan bilgilendirme broşürlerinin yanı sıra gerçekleştirilen uygulamalarda durdurulan araçların sürücüleri ve yayalara İlçe Kaymakamı Tolga Toğan ve emniyet personeli tarafından bilgilendirme yapıldı. Aynı zamanda sürücüler ve yolculara, “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik, Yayalar Kırmızı Çizgimiz ve Trafikte Her Yıl Daha İyiye” mottosunun içerdiği broşürler dağıtıldı.

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SHA Editör
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