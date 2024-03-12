Silivri'de komşuların cinayetle sonuçlandı

Silivri'de komşuların kavgası cinayetle sonlandı. İlhan Kalamaz, mahkemelik olduğu komşusu E.Ö. tarafından aracının içinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Silivri'de komşuların cinayetle sonuçlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Olay, Selimpaşa Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre daha önce kavgalı olan İlhan Kalamaz ve komşusu Eren Ö. mahkemelik oldu. Yarın görülecek duruşma öncesi bu sabah karşılanan ikili, yeniden tartıştı. Eren Ö. araç içerisindeki İlhan Kalamaz’a defalarca kurşun yağdırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Kalamaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı polis tarafından kısa sürede yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışma devam ederken savcı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Silivri'de komşuların köpek besleme kavgası, cinayetle sonuçlandı