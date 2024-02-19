Silivri'de yeni bir işletme faaliyete geçti.
Belediye Başkan adayları Burçin Dilara Güvenç tarafından işletmeye açılan Sandviççim'in açılışında bir araya geldi.
Silivri Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Volkan Yılmaz, CHP Adayı Bora Balcıoğlu, İYİ Parti Adayı Bihter Akbaş Sezer, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, İYİ Parti İlçe Başkanı Gökhan Ceylan, Esnaf Odası Başkanı Nuray Koçer, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Recep Akıncı, İSMMMO Silivri Temsilcisi Simge Kandemir Kesen, Silivri eski Belediye Başkanı Selami Değirmenci, eski Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Kandemir ve çok sayıda vatandaş açılışa katılanlar arasında yer aldı.