Sincan'da bilim ve teknolojide büyük hamle

Ankara’nın Sincan ilçesinde çocukların ve gençlerin bilim, teknoloji, yazılım, donanım ve kodlama gibi alanlarda eğitim alabileceği “Bilim Sincan” törenle açıldı.

Sincan Belediyesi ve T3 Vakfı birliğiyle gençlerin bilim, teknoloji, yazılım, donanım ve kodlama gibi alanlarda eğitim alabileceği “Bilim Sincan” hizmete açıldı. Gençlere yeni ufuklar açacak olan “Bilim Sincan”, yeni nesillerin bilimle iç içe olmasını amaçlıyor. Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı. Açılışta konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, şunları kaydetti:

“Gençlerin akademik ve eğitim hayatına dokunuyoruz. Sadece bununla da yetinmiyoruz. Hamdolsun 5 yıllık dönemde havuzlardan gençlik merkezlerine, futbol, voleybol, basketbol sahalarına kadar gençlerin kullanabileceği çok sayıda spor alanı kazanırdık. Kültürle ilgili de çok işler ortaya koyduk, Sincan’ı bir kütüphaneler şehri yaptık.”

“Bilim Sincan” projesinin detaylarını aktaran Ercan, “Yeni bir eseri hayata geçiriyoruz, inşallah daha da güzel adımlar atacağız. Bu kompleks o kadar fonksiyonel ki her türlü etkinlik, her türlü proje eklemlenebilir buraya. İnşallah buranın devamıyla ilgili düşüncelerimiz var” ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, “Hangi projeyi hazırlamışsa yeter ki gençlerimiz için olsun, onları bilim ve teknolojiyle buluşturmak için olsun, biz Murat Ercan başkanımızın sonuna kadar yanındayız, arkasındayız. Bugün de Sincan’ımıza Bilim Merkezi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sincan Bilim Merkezi ile gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgisi artacak ve geleceğin bilim insanlarını keşfetmemizi sağlayacak. Merkezimizde astronomi, uzay ve havacılık, doğa bilimleri, tasarım ve teknoloji alanlarında 5 atölyeyle gençlerimize edindikleri teorik bilgileri pratiğe dökme ve kendi projelerini geliştirme imkanı sunacağız. Ayrıca Bilim Merkezimiz sayesinde önümüzdeki eğitim yılında faaliyete geçireceğimiz Dene Yap Teknoloji Atölyesi’yle de Sincanlı gençlerimizi erken yaştan itibaren geleceğin teknolojileriyle buluşturacağız" dedi.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ise bilim ve teknoloji için en önemli unsurun insan kaynağı olduğunu belirterek, “Bizim kaynağımız çocuklarımız, gençlerimiz, teknoloji yıldızlarımız. İnsan kaynağımız sadece bugünün ihtiyacını değil gelecek için, insanlık için, ülkemiz için gerekli olacak teknolojileri geliştirecek ve bunun için bilgiyi üretecek” açıklamasında bulundu.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ise gençler için üretimin önemine işaret etti. Hıdır, “Bilim Türkiye projesiyle hedeflediğimiz amaç gelecek nesillerimizin sadece tüketen değil aynı zamanda da üreten ve keşfetme arzusuyla sürekli öğrenen bir ruha sahip olmalarıdır. Geleceğin Özdemir Bayraktarları Aziz Sancarları bilim merkezlerinde yetişecek, gençlerimiz önce ülkemiz, sonra tüm insanlığın faydası için teknolojiler geliştirecek” şeklinde konuştu.

Bilim Sincan bünyesinde sergi alanı, Doğa Bilimleri Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Matematik Atölyesi, Astronomi-Havacılık ve Uzay Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Deneyap Atölyesi gibi birimler yer alıyor. Açılan atölyelerle küçük çocukların ve gençlerin okul dışı öğrenmeleri kolaylaştırılırken, öğrenciler aynı zamanda hem eğlenecek hem de yeni deneyimler kazanacak.