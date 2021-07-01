12 Dev Adam, Olimpiyat Elemeleri’nde yarı finalde

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde ikinci maçına çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çekya’yı 87-70’lik skorla mağlup etti. Ay-yıldızlılar bu sonuçla birlikte B Grubu’nu ilk sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi. Millilerin yarı finaldeki rakibi, 2 Temmuz Cuma günü saat 02.05’te oynanacak Çin-Yunanistan maçının ardından belli olacak.
Salon: Victoria Memorial
Hakemler: Antonio Conde xx (İspanya), Steven Anderson xx (ABD), Boris Krejic xx (Slovenya)
Çekya: Satoransky xxx 15, Vesely xx 13, Auda xx 10, Balvin xx 9, Palyza xx 6, Bohacik x 5, Peterka x 5, Schilb x 4, Sehnal x 3, Vyoral x Samoura,
1. Periyot: 17-14 (Türkiye lehine)
Devre: 45-38 (Türkiye lehine)3. Periyot: 63-54 (Türkiye lehine)