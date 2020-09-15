2020 CEV U18 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası başlıyor

2020 CEV U18 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, 16-20 Eylül tarihlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Selçuk Belediyesi, SWS Sports, Beach-It işbirliği ile Selçuk’un Pamucak Plajı’nda gerçekleştirilecek.

Organizasyona 26 Avrupa ülkesinden 64 takım, 128 sporcu katılacak. Türkiye, erkeklerde 3, kadınlarda 2 takım olmak üzere toplam 5 takım ile Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek.

Korona virüs pandemisi önlemleri kapsamında alınan kararlar gereği, tüm karşılaşmalar seyircisiz oynanacak. Turnuva boyunca, oyun sahası, takım benchleri, antrenman sahaları, tribünler ve maç topları her müsabaka öncesinde ve sonrasında dezenfekte edilecektir.

2020 CEV U18 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, 20 Eylül Pazar günü oynanacak final karşılaşmaları ve ödül töreni ile sona erecek.