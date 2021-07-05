24 saat bisiklet yarışı Türkiye’de

Dünyada büyük ilgi gören ve Türkiye’de düzenlenecek olan 24 saat sürecek bisiklet yarışı heyecanı, 21-22 Ağustos tarihlerinde Intercity İstanbul Park Formula 1 pistinde yaşanacak.
24 saat boyunca pedal çevireceklerVerilen bilgiye göre bisiklet yarışması; 2,4 veya 6 kişilik takımların değişmeli olarak 24 saat boyunca pedal çevirecekleri bir yarış olacak. Her takımdan aynı anda sadece 1 kişi pistte bisiklet sürerken kalma sürelerini her takım kendi belirleyecek. Derecelendirme ise katedilen mesafeye göre belirlenecek. Her takıma yarış boyunca takım arkadaşlarını beklemeleri ve dinlenmeleri için Pit alanına açılan garajlarda belirli alanlar tahsis edilecek. Yarışma esnasında ayrıca Tivibu tarafından canlı yayın ve öncesi haftalarda program içerikleri yayınlanacak.