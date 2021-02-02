A Milli Kadın Basketbol Takımı’ndan Litvanya maçı değerlendirmesi

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda teknik, idari ve sporcu kadrosu; Litvanya müsabakası öncesi değerlendirmeler yaptı.

TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Kadın Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan, A Kadın Milli Takım Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ve A Kadın Milli Takım oyuncuları Bahar Çağlar Ökten ile Tuğçe Canıtez, 4 Şubat Perşembe günü saat 18.00’de Litvanya ile oynanacak müsabakayı değerlendirdi.

Yıldırım: “Litvanya maçını mutlaka kazanmamız gerekiyor”

TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, “Avrupa Şampiyonası grup elemelerindeki son maçımızda 4 Şubat Perşembe günü saat 18.00’de Ahmet Cömert Spor Salonu’nda Litvanya ile karşılaşacağız. Bizim için çok önemli bir maç olacak. Mücadeleyi mutlaka kazanmamız gerekiyor. Grubumuzda Sırbistan birinciliği garantiledi. Bu nedenle grup ikinciliği çok değerli. Litvanya’yı Mersin’de oynadığımız ilk maçta farklı yenmiştik. Bu karşılaşmayı da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Avrupa Şampiyonası’na 9 grubun birincileri ile en iyi 5 grubun ikincileri katılacak. Hedefimiz mutlaka Avrupa Şampiyonası’nda yer almak” dedi.

Horasan: “Avrupa Şampiyonası’nda yerimizi almak istiyoruz”

A Milli Kadın Basketbol Takım Menajeri Yasemin Horasan, “Perşembe günü Litvanya karşısında çok önemli bir müsabakaya çıkacağız. İlk maçta farklı galibiyet almıştık. Çok güzel bir atmosfer önünde oyuncularımız çok iyi bir performans sergilemişti. Ama şimdi oynayacağımız karşılaşma yeni bir sayfa olacak. Avrupa Şampiyonası’na katılabilmek için kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Tüm sporcularımız; teknik ve idari ekibimiz bunun farkında. Maç saatinde tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız. Litvanya’yı mağlup edip hak ettiğimiz Avrupa Şampiyonası’nda yerimizi almak istiyoruz. Bildiğiniz gibi tüm dünyanın yaşadığı pandemi döneminde taraftarlarımızdan ayrı bir şekilde maçımızı oynayacağız. Fakat benim buradan ricam; ekran başında izleyen herkesin dualarıyla bizleri desteklemeleri. Birlikte daha yapacak çok işimiz var. Bu adımı birlikte atalım” açıklamasında bulundu.

Yıldızoğlu: “Maç sonunda hedeflerine ulaşan taraf olmak istiyoruz”

Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, “Mersin’de farklı yendiğimiz Litvanya karşısında bu sefer bizim için çok önemli bir maça çıkacağız. İki ekibin de Avrupa Şampiyonası’na katılmak için son şansı olacak. Bizim mutlak galibiyete ve skor farkına ihtiyacımız olacak. Oyuncularıma güveniyorum. Kampa davet ettiğimiz oyuncuların çoğu ligde iyi sezon geçiriyorlar. Hem tecrübelileri hem de takımımıza katkı yapabilecek oyuncuları kadromuza çağırmaya gayret ettik. Karşılaşmaya gelince; Litvanya takımını biliyoruz. İki takımın da eksikleri var. Seyirci olmamasına rağmen fanusun İstanbul’da düzenlenmesinin avantajını kullanacağımızı düşünüyorum. Müsabakayı televizyondan takip edecek olan tüm basketbolseverlerden de dualarını eksik etmemelerini diliyoruz. İnşallah maçın sonunda hedeflerine ulaşan taraf biz olacağız” dedi.

Ökten: “Çok önemli bir karşılaşma olacak”

A Milli Takım oyuncusu Bahar Çağlar Ökten, “Litvanya maçının hazırlıklarını gerçekleştirdik. Kısa bir kamp dönemi oldu. Litvanya müsabakası bizim için çok önemli. Avrupa Şampiyonası’na katılabilmemiz için bu maçı kazanmamız gerekiyor. Antrenmanlarda elimizden gelen her şeyi yaptık. Umuyorum ki Litvanya maçını kazanıp, her zaman olduğu gibi Türk kadın basketbolunu Avrupa Şampiyonası’nda temsil edeceğiz” diye konuştu.

Canıtez: “İyi oynayarak kazanmak istiyoruz”

Bir diğer milli oyuncu Tuğçe Canıtez ise, “Litvanya ile oynadığımız ilk karşılaşmayı Mersin’de çok iyi bir basketbol sergileyerek farklı kazanmıştık. Şimdi yine kendi evimizde, ancak seyircisiz olarak oynayacağız. Tabii ki taraftarlarımızın enerjisi bizimle olamayacak. Ama biliyoruz ki taraftarlarımız bizi televizyondan izleyerek desteklemeye devam edecek. Bizim için çok önemli bir karşılaşma. Sırbistan grup birinciliğini garantiledi. Biz de grup ikincisi olarak Avrupa Şampiyonası’na katılmak istiyoruz. İnşallah güzel bir basketbol oynayıp maçı kazanacağız” yorumunu yaptı.