Galatasaray ile sözleşmesini uzatan 20 yaşındaki futbolcu Abdussamed Karnuçu, sosyal medya hesabından bununla ilgili paylaşım yaptı. 7 yıl önce kapasından içeri girdiği Galatasaray ile sözleşmesini 3 yıl uzattığı belirten genç futbolcu, "Başta Fatih Terim hocam olmak üzere beni destekleyen büyük Galatasaray camiasına teşekkürlerimi sunuyor ve çok çalışacağımın sözünü veriyorum" dedi.
Abdussamed Karnuçu: "Çok çalışacağımın sözünü veriyorum"
GALATASARAY'IN SÖZLEŞMESİNİ UZATTIĞI GENÇ FUTBOLCU ABDUSSAMED KARNUÇU, KENDİSİNİ DESTELEYEN TEKNİK DİREKTÖR FATİH TERİM VE SARI-KIRMIZILI CAMİAYA TEŞEKKÜR ETTİ VE ÇOK ÇALIŞACAĞININ SÖZÜNÜ VERDİ.
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