Abdussamed Karnuçu: "Çok çalışacağımın sözünü veriyorum"

Galatasaray’ın sözleşmesini uzattığı genç futbolcu Abdussamed Karnuçu, kendisini desteleyen Teknik Direktör Fatih Terim ve sarı-kırmızılı camiaya teşekkür etti ve çok çalışacağının sözünü verdi.

Galatasaray ile sözleşmesini uzatan 20 yaşındaki futbolcu Abdussamed Karnuçu, sosyal medya hesabından bununla ilgili paylaşım yaptı. 7 yıl önce kapasından içeri girdiği Galatasaray ile sözleşmesini 3 yıl uzattığı belirten genç futbolcu, "Başta Fatih Terim hocam olmak üzere beni destekleyen büyük Galatasaray camiasına teşekkürlerimi sunuyor ve çok çalışacağımın sözünü veriyorum" dedi.