Aleksander Ceferin: "İhanete uğramış, sinirli ve şaşkına dönmüştüm"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi’nin kurucularından Juvestus’un başkanı Andrea Agnelli ile bir gün önce telefonla konuştuğunu söyleyerek, "Böyle bir şey olup olmadığı teyit etmeye çalıştım. O, böyle bir şey olmadığını söyledi. Pazar günü ise Süper Lig’in bildirisini yayınladılar. İhanete uğramış, sinirli ve şaşkına dönmüştüm" dedi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi ve sonrasında yaşananlarla alakalı açıklamalarda bulundu. Ligin kurucularından Juventus Başkanı Agnelli ile konuya ilişkin konuştuğunu belirten Ceferin, "Cumartesi, bazı kulüplerin ‘Süper Lig’ denilen hayali bir projeye katılmak istedikleri yönünde dedikodular duyduk. Agnelli ile konuşup böyle bir şey olup olmadığı teyit etmeye çalıştım. O, böyle bir şey olmadığını söyledi. Pazar günü ise Süper Lig’in bildirisini yayınladılar. Biz de toplum, futbol otoriteleri ve taraftarlar olarak hep birlikte nasıl davranmamız gerekiyorsa öyle davrandık. Gerisi tarihten ibaret, şu an Süper Lig’de sadece İspanya’dan iki takım var” ifadelerini kullandı.

"İhanete uğramış, sinirli ve şaşkına dönmüştüm"

Söz konusu projeye izin vermeme konusunda kararlı durduklarını aktaran Ceferin, “İhanete uğramış, sinirli ve şaşkına dönmüştüm. Pazar sabahı kazanacağımızdan ve bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceğimizden emindim. Kimlerin futbolun değerlerine ve tarihine kıymet verdiğini ve onurlu olduklarını biliyoruz. Üç kişiden özellikle söz etmem gerekiyor. Dortmund Başkanı Joachim Watzke, Bayern Münih’ten Karl-Heinz Rummenigge ve özellikle de sürekli yanımızda olan PSG Başkanı Nasser Al- Khelaifi. Bu üç kişinin başarılı olmamızda önemli katkıları oldu” şeklinde konuştu.

"Agnelli bana yüzlerce kez yalan söyledi"

Andrea Agnelli’nin kendisine defalarca yalan söylediğini dile getiren UEFA Başkanı Ceferin, “Nasser Al-Khelaifi en başından beri bizim tarafımızdaydı. Her zaman sözünün eri oldu. Diğerleri gibi bunu saklayabilirdi ama o hep bizi destekledi. ‘Diğer takımlar umurumda değil ben de Süper Lig’e katılacağım, futbolu umursamıyorum’ diyebilirdi. Perez hakkında konuşmadım çünkü onunla yıllardır konuşmuyorum. Agnelli ise bana yüzlerce kez yalan söyledi. Olay şu, ben ‘Dünya düzdür’ diyebilirim ama değil. Siz de sadece iki takımdan oluşan bir şeye lig diyebilirsiniz ama bu komik olur” diye konuştu.

"Doğru olan için, futbol için savaştık"

Bu konuda bazı çalışmalarının olduğunu da vurgulayan Ceferin, “Biz doğru olan için savaştık, futbol için savaştık ve bu yüzden kazandık. Eğer doğru şey uğruna savaşırsanız kazanırsınız. Her zaman 48 saat gibi kısa bir sürede kazanamayabilirsiniz ama eninde sonunda kazanan siz olursunuz. Her şeyden önce artık iki kez düşünmeleri gerekecek. Bence herkes içinde bulunduğumuz durumdan dersler çıkarmalı. Ancak henüz ayrıntılarını paylaşamayacağım bazı başka çalışmalarımız olduğunu söyleyebilirim” dedi.