Ali Koç: “Emre inanıyorum ki uzun yıllar burada olacak”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sportif direktör Emre Belözoğlu’nun uzun yıllar takımda kalacağına inandığını ifade ederken, yaşanılan transfer sürecinde Erol Bulut ve Emre Belözoğlu’na inancının arttığını söyledi.

Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu’nun sportif direktör olarak açıklandığı toplantıda imza töreninin gerçekleştirilmesinin ardından soru cevap kısmına geçildi. Basın mensuplarının sorularına cevap veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, kurumsal ve sportif başarının futbolda gerektiğini vurgulayarak, “İkisini paralel götürmek gerekiyor. Saha sonuçları arzu ettiğimiz gibi gitmediği zaman daha evvel ifade ettiğim gibi yapısal değişiklikler de sekteye uğruyor. Odaklanmanız gerektiği gibi odaklanmıyorsunuz. Günlük krizlerle boğuşarak bunu adreslemeye çalışıyorsunuz. Fenerbahçe günü kurtararak gidemez. Söylemesi kolay, gerçekleştirmesi zor. Bizim yaptığımız gerek kurumsal olsun, gerek başka türlü yapılandırmalar yavaş yavaş meyve vermeye başlıyor. 2 sene bazı konular için çok uzun, bazı konular için çok kısa süre. 1. dönemde yaşadıklarımız ne yazık ki bizi istediğimiz hızda hedeflere odaklanmamızı geciktirdi. İlk 6 hafta işler iyi giderken pek çok farklı konulara vakit ayırabiliyoruz. Dolayısıyla saha sonuçları Emre’nin liderliğinde, hocanın liderliğinde iyi gittiği sürece kurumsal değişiklik daha belirgin hale gelecektir. Sportif başarıdan, başarısızlıklardan bağımsız olarak bu kulüpte çok iyi işler yapılmıştır. Bizlerin hayal ettiği gibi futbol sezonu geçirirsek daha iyi hale gelecektir” dedi.

“Emre inanıyorum ki uzun yıllar burada olacak”

Geçtiğimiz sezon yaşanan transfer sıkıntılarına değinen Koç, “Biz devre arası transfer yapamadık. Belki bir sol bek, kanat oyuncusu alsaydık şampiyonluğu da son dakikada kovalayabilirdik. Ama yapamadık. Bu sezon oldu. O zaman kimse bir afra tafra yapmadı. Bu sene 177 milyon liralık limit çıktı, kimse sesini çıkartmadı. 177 milyon gerçeklerden çok uzak, imkansız ve hatta hukuki açıdan baktığınızda sıkıntılı bir durum. Gerek yapılandırma ve limitlerle ilgili görüşleri anlatmıştık. Bunlar doğru yapılması gereken konular. Ben bu ithamlara üzülüyorum. Varsa bir yanlış sadece bizde değil. Bankalardan lisans kuruluna, federasyonda herkeste bir hareket vardı. Bu sistem yanlış, bunu böyle yaparsanız örnekler vererek hileye hurdaya itersiniz insanları dedim. Gerçekçi olması lazım diye söyledik. Öncelikle maliyetler oyuncular elden çıktıkça düştü. Devre arasında Moses ile yollarımızı ayırdık o tasarruf getirdi. Kruse ile planlamamıştık ama şu an iyi oldu. Isla, Hasan Ali, Mehmet Ekici ve diğer arkadaşların kontratları bittiği için hepsini birleştirince maaş yükünde azalma oldu. Vedat ve Jailson konusunu Emre bilir. Yapalım mı yapmayalım mı diye tartıştık. Ben başında karşıydım. Ama oradan çok iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Haliyle 17.5 milyon ama üstünde bir sürü bonusları eklediğimiz zaman başka noktalara geliyor. Jailson’dan da bir gelirimiz oldu. 22 milyon Euro toplamda oldu. Onlara teşekkür ediyorum. Hem sportif hem ekonomik anlamda kazandırdıkları için. Maaş yükünü ayrılan oyuncularla azalttık. Yeni aldığımız oyuncularımızın maaş bütçeleri gidenlere oranla çok daha ekonomik şartlardaydı. Yeniden yapılandırma sürecini başlatıp belli temel şartlarda kağıda dökülmüş olsa da bankalar bu sene ödememiz gereken ana para limitlerini diğer kulüplerde olduğu gibi bir sonraki sezona erteleyince, ana para ödemesi hesaplamaya girmedi ve limit açıldı. Bu anlayışı bize göstermeselerdi, 177 milyon limitle tutmaya çalışsalardı Fenerbahçe olarak bunu kabul etmeyeceğimizi söyledik. Arkadaşlar da güzel bir slogan buldu ‘Sevgi Limit Tanımaz’ diye. Hatta bu limitlerin açıkladığından ertesi gün 4 transfer açıkladık. Aklı selim kazandı bu süreçte. Olması gereken olduğunu düşünüyorum. Limitimiz 500 diyelim bu 500 transfer harcaması değil. Yapacağın tüm maliyetler için geçerli bu. Limitin yüksek diye daha çok transfer yapma imkanın yok. Burada çok akıllıca gitmek gerekiyor. Emre’nin en önemli görevi var. 1 sezon yazdık sözleşmesini. Çünkü seçim var. Ama inanıyorum ki emre uzun yıllar burada olacak” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe’nin borç ödemesi sürdürülebilir bir model üzerine gelmeli”

2+7 yıllık bir model üzerinde çalıştıklarını belirten Koç, “O model her şey iyi giderse bütün finansal borçları kamu borçları da dahil yüzde 40 kalması hesaplanıyor. Futbol ve basketbol tarafındaki ana yükümlülüklerde indi. Dolayısıyla dönem sonu diye bakmak gerekir. 2+7’de kim burada olur bilmiyorum ama bizim hedefimiz Fenerbahçe’nin borç ödemesini sürdürebilir bir model üzerinde hayata geçirmesi. Şimdi o noktaya çok yaklaştığımızı görüyorum. Bunun üstüne bir iki tane Şampiyonlar Migi, Vedat ve Eljif gibi satışlar, Kenan Evren Lisesi arazisini değerlendirme gibi şeyleri başarabilirsek sandığımızdan çok daha çabuk bir noktada o borç seviyesine gelebiliriz” dedi.

“Bu transfer süreci Erol Hoca’ya be Emre’ye olan inancımı arttırdı”

Transfer dönemine değinen Koç, “Malang Sarr, Emre’nin, Bakasetas Erol Hoca’nın istediği oyuncuydu. Onların bir isim koyup bu isim olmaz gibi bir süreçler yaşandı. Böyle süreçler aslında birbirinize olan inancı arttırıyor. Samimi şekilde görüşleri masaya yatırdığınız zaman bu transfer sürecinde gerek Erol Hoca’ya gerek Emre’ye olan güvencim inancım fazlasıyla artmıştır. Enteresan bir süreç. Sezon sonu şampiyon olan takımların videoları olur ya. Sezon başından sonuna kadar yaşananları belgesel olarak gösterirler. Öyle bir şey yapsaydık enteresan şeyler çıkardı. İçinde bulunduğumuz şartlara baktığımız zaman mükemmele yakın bir iş çıkartıldı” diye konuştu.

Fenerbahçeli çocukların çok çektiklerini vurgulayan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 yıldır ben sorumluyum. Buradaki en büyük hayalimiz çocukların mutlu bir şekilde okula gitmesi. Bizim çocukluğumuzda yaşadığımız hisleri, mutluluğunu yaşamaları. Bunların üzüntülerini yaşadılar. Benim için alınabilecek en büyük hazlardan biri bu camia niye farklı milyonları peşinden sürüklüyor. Bu doğru bir yapılanmayla oluyor. Güzel bir ekip ruhu yakaladığımızı düşünüyorum. Aşağı yukarı ortalamamızı alırsak 40’ların ortasında olan genç bir ekibiz. Selçuk’un, Aurelio’nun burada olması büyük hava kattı. Caner ve Gökhan gibi arkadaşların bizde olması çok çok büyük bir değişime sebebiyet verdi. Biz Emre ile ne zaman konuşuyorsak benzer ifadeler kullanmıştı. Bu duygu ve düşünceleri hayata geçiriyoruz. İnşallah sezon sonu güzel biter. Şans yanımızda olursa Allah’ın izniyle başarılı olacağız"