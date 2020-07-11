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Alper Potuk eleştirilere isyan etti!

FENERBAHÇE'NİN 29 YAŞINDAKİ FUTBOLCUSU ALPER POTUK, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NUN YAYIMLADIĞI YENİ YABANCI KURALI SONRASI KENDİSİNİ HEDEF ALAN ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ.

Alper Potuk eleştirilere isyan etti!

Fenerbahçeli Alper Potuk, federasyonun geçtiğimiz günlerde aldığı yeni yabancı kuralı sonrası sosyal medyada hakkında yapılan eleştirilere sert cevap verdi.

Fenerbahçe’nin 29 yaşındaki futbolcusu Alper Potuk, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yayımladığı yeni yabancı kuralı sonrası kendisini hedef alan eleştirilere cevap verdi. Potuk, hakkında yapılan yorumları kabul etmediğini belirterek, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yapılan yorumlarla terbiyesizliklerin ulaştığı nokta haddini aştı. 10 yıldır 300 maçın üzerinde oynamış bir oyuncu olarak yabancı sınırlaması üzerinden şahsım adına yapılan yorumları, algıları kabul etmiyorum. Futbol kariyerim boyunca yaklaşık 10 hocayla çalışıp, birçok yıldız oyuncunun arasında, 25-30 maç ortalamasıyla sahadaydım. Ben sustukça yapılan yorumlarla terbiyesizliklerin ulaştığı nokta haddini aştı. Yattığım yerden para kazanmak amacında olsaydım; ne sezon başı tarihte görülmemiş indirim yapar ne de devre arasında 2,5 yıllık garanti ücretimden vazgeçerek ayrılmak istediğimi yönetim kuruluna iletirdim. Evet haklılar; Türk futboluna hangi kural gelir ya da giderse 10 yıl daha oynamaya devam edeceğim. Özetle, şu şartlarda bazı futbol yorumcularının adımı geçirerek tartıştığı yabancı oyuncu sınırlaması benim ilgilendiğim bir konu değildir!"

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