Hatayspor’un Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı mücadele de ertelendi. Geçtiğimiz hafta yapılan testler neticesinde 17 futbolcusu, 1 personeli ve teknik direktörü korona virüse yakalanan Hatayspor’un, BB Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşma ertelenmişti. TFF, Ankaragücü ile Hatayspor arasında 24 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da Ankara Eryaman Stadı’nda oynanması planlanan karşılaşmayı da ileri bir tarihe erteledi.
Ankaragücü-Hatayspor maçı ertelendi
17 FUTBOLCUSU, 1 PERSONELİ VE TEKNİK DİREKTÖRÜ KORONA VİRÜSE YAKALANAN HATAYSPOR'UN HAFTA SONUNDA ANKARAGÜCÜ İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ.
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