Arnavutköy, Kütahya kalecisine takıldı 0-2

Grupta Play-Off potasında olan ve birbirlerini yakından takip eden Arnavutköy Belediye ve Kütahya Belediye arasındaki maçta skoru kaleciler tayin etti. Her iki takımın kalecilerinin adeta devleştiği maçın kilidini ise Kütahyalı oyuncu Enes Nalbantoğlu oldu. Maça her iki takımda hızlı başladı. Özellikle kanatlardan etkili olmaya çalışan ekipler birbiri ardına pozisyonlar üretmeye başladı. Maçta ilk pozisyonları ise ev sahibi Arnavutköy yakaladı ve kalesinde devleşen Hasan ilk yarıda mutlak 4 pozisyonu çıkardı. Hasan’ın çıkardığı net pozisyonlarla birlikte Kütahya takımının pozisyonlarının birçoğu da defansa ve Arnavutköy kalecisi Kıvanç’ta kaldı. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle noktalandı.

İkinci yarı Arnavutköy baskısı vardı

Maçın ikinci yarısına Arnavutköy takımı hızlı başladı ve sağ ve sol kanattan etkili bindirmelerle pozisyonlar üretilmeye başlandı. Maçın 52.dakikasında ceza alanı içine kadar inen Arnavutköylü oyuncu Mithat ceza alanı içinde düşürülünce hakem tereddüt etmeden penaltı atışına hükmetti. Arnavutköy adına kazanılan penaltı atışını takım kaptanı Mert kullandı ve çektiği şutu iyi takip eden kaleci Hasan uzandı topu aldı. Bu pozisyondan sonra Kütahya takımı oyuna ortak oldu. Müsabakanın 89.dakikasında Arnavutköy ceza alanı içinde arka direkte boşta kalan Enes önünde kalan topu ağlarla buluşturdu ve durumu 1-0 yapan golünü attı. Bu golün ardından maçın hakemi 4 dakika uzatma verdi. Uzatma dakikalarının içinde 90+2.dakikada ilk golün de sahibi olan Enes Nalbantoğlu ceza alanın çaprazından mükemmel bir şut çıkardı ve topu üst köşeden ağlarla buluşturdu ve durumu 2-0 yaptı. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmadı ve maç konuk ekip Kütahya’nın 2-0 üstünlüğü ile noktalandı.

Stat: Bolluca

Hakemler: Egemen Artun, Şefik Öner, Uğur Akalp

Arnavutköy Belediye: Kıvanç 7, Fuat 7, Mücahit 7, Okan 7, Mert 7, Mithat 7 (81’ Çağrı 7), Tolga 7 (90’ Utku 7), Mert 7 (90’ Furkan 7), Osman 7, Sefa 7, Sergen 7 ( 66’ Enes 7)

Kütahya Belediye: Hasan 9, Ali 7, İbrahim 7, İbrahim İnal 7 (45’ Oğuzhan 7), Erdinç 8, Emrah 7 (89’ Ali Kaan 7), Tuncay 7, Bilal 7 (45’ İsmail 7), Muhammet Enes 7 (31’ Enes 7), Muhammet 7, Talha 7 (87’ İsmail 7)

Skor: 0-2

Goller: 89 ve 90+2’ Enes Nalbantoğlu (Kütahya)

ENGİN AKIN