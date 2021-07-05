Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası tamamlandı

İsviçre’nin Bern kentinde gerçekleştirilen Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası, kadınlar finali ile birlikte sona erdi. Avrupa Gençler Şampiyonası’na ilk kez katılan milli sporcu Yaren Nur Polat, şampiyonayı 1300 puan ile 12’inci sırada bitirdi.

İsviçre’nin Bern kentinde 28 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası, bugün yapılan kadınlar finali ile birlikte sona erdi. Türkiye’den 3 kadın 3 erkek pentatlon sporcusunun katıldığı şampiyonada, erkekler kategorisinde Dora Nusretoğlu, kadınlar kategorisinde ise Yaren Nur Polat, finale kalmayı başardı.

Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası’nın erkekler finali 3 Temmuz’da, 15 ülkeden 36 sporcunun katılımıyla bugün gerçekleştirildi. Şampiyona’nın erkekler kategorisi finalinde Türkiye’yi milli sporcu Dora Nusretoğlu temsil etti.

Şampiyonanın erkekler finalinde dereceye giren İtalyan sporcu Giorgio Malan 1473 puan alarak birinci olurken; Macar sporcu Csaba Bohm, 1469 puanla ikinci; Rus sporcu Egor Gromadski ise 1453 puanla üçüncü oldu. Şampiyona finalinde ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Dora Nusretoğlu ise, şampiyonayı toplamda 1297 puanla 32’nci sırada tamamladı.

4 Temmuz’da ise Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası’nın kadınlar finali gerçekleştirildi. Şampiyonanın son günü yapılan finale 17 ülkeden katılan 36 sporcu; yüzme, eskrim, binicilik ve laser run etaplarından oluşan modern pentatlon müsabakasında madalya almak için mücadele etti. Kadınlar finalinde İtalyan sporcu Alice Rinaudo 1348 puan alarak birinci olurken; Rus sporcu Julia Sergeeva, 1344 puanla ikinci; Litvanyalı sporcu Elzbieta Adomaityte ise 1342 puanla şampiyonada üçüncü oldu. Avrupa Gençler Şampiyonası’na ilk kez katılan milli sporcu Yaren Nur Polat ise şampiyonayı 1300 puan ile 12’inci sırada bitirdi.

Şampiyona’nın 1-2 Temmuz’da yapılan yarı final karşılaşmalarında; milli sporculardan Yunus Çalışkan, 1053, Hakan Can Güngör 971, Beyza Cesur 890 ve Selin Eyüpoğlu 876 puan alarak şampiyonayı tamamlamıştı.