Aykut Kocaman: “Oyuncu grubuyla ilgili değerlendirme yapacağız”

Trabzonspor’a 1-0 kaybederek üst üste 5. yenilgisini alan Başakşehir’de Teknik Direktör Aykut Kocaman maçın ardından takımın grup halinde olması gerektiğini söyleyerek oyuncu grubuyla ilgili de değerlendirme yapacaklarını ifade etti.

Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Trabzonspor’a 1-0 mağlup olarak üst üste 5. yenilgisini alan Başakşehir’de Teknik Direktör Aykut Kocaman karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kazanma alışkanlığı edinen ve arka arkaya 7 maç kazanamayan 2 rakibin karşılaştığına dikkat çeken Kocaman, “2 takımın kendi ortalamalarına dönme maçı gibi görünüyordu. Bizim bu olumsuz gidişatı gidermek için fırsat olarak gördüğümüz bir maçtı. Trabzonspor da aynı şekilde istikrarı korumak isteyecekti. Trabzonspor’u tebrik ederim. Maçın içi, son dönemdeki durumumuzun yansıması gibiydi. Maçın başı Trabzonspor’un kontrolünde gibi gidiyordu. 15. dakikadan sonra oyunu biraz daha ortaya getirdik fakat rakibin kontrolünde olan bir ilk yarı oldu. İkinci yarıda ikinci bölgeyi kontrol ederek rakip kaleye gitmeye başladık. Maçın sonlarına yaklaşırken, Trabzonspor’un diziliş hakimiyetini yitirmesinden kaynaklanan bir bölümde rakip kaleye daha kolay gitmeye başladık. Her an skoru değiştirebileceğimiz bir dönemde, ritim tamamen bizim yanımızdaydı. Maç en kötü böyle biter derken, döneme uygun bir gol yedik. Haftanın golü olabilecek bir gol oldu. 70-80 mesafede topu başarılı şekilde götürüp golü attı. Ama bizim savunmamızın da yerinde olacağını düşündüğümüz anda, rakibin oraya kadar gitmesine müsaade etmek, dönemin yorumuna uygun bir gol oldu” açıklamasını yaptı.

“Düşüşün pek çok sebebi var”

Takımda yaşanan bu düşüşün birçok sebebinin olduğuna dikkat çeken Aykut Kocaman, “Bunlarla ilgili zaman zaman görülenler itibariyle bazı şeyler söyledim ama söylenecek en önemli şey, şampiyonluktan sonra doğal olarak bir doyum olması. Salgından sonraki süreçte ligde takım sayısının artması, arka arkaya maç temposu, Şampiyonlar Ligi ve ciddi anlamda yıpranma, oyuncu grubunun bireysel düşünmeye başlaması, sonuçların gelgitli olması ve bir süre sonra da kazanamama ve kaybetme hali oluştu. Bunlar çok sık rastlanmamakla birlikte görülen şeyler. Şampiyonlar Ligi’ni katarak söylüyorum, çok yoğun gündemin yıprattığını söylemek gerekir” diye konuştu.

“Bir değerlendirme yapmak gerekiyor”

Sakatlıkları bulunan Fernandes ve Deniz’le ilgili bir şey söylemenin zor olduğunu ifade eden Aykut Kocaman, “Deniz şiddetli ağrıdan dolayı oyundan çıktı. Bakacağız durumlarına. Fernandes de darbeyle çıktı. Genel olarak grup davranışına inanan bir yapım vardır. Bunu geliştirecek bir ortam var mıydı, yok muydu, bu işin başka tarafı ama sakatlıklardan yakınmak doğru değil. Benim ligdeki dördüncü maçım oldu. Belki ilk kez beraber hareket etme enerjisinin olduğu bir maç gördük. Bunu devam ettirmemiz lazım” dedi. Son olarak “Futbolcularla ilgili radikal kararlar almayı düşünüyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Kocaman, “Bir değerlendirme yapmak gerekiyor tabii ki, ama söylediğiniz anlamda değil. Ne olduğunu anlamak gerekiyor. Benim göreve başlamamdan sonra ilk kez 7 günlük maç arası olacak. Ne olduğunu derleyip toparlamak ve sonrasında olabilecekleri düşünmek tabii ki benim için iyi olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.