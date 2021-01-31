Aziz Gökhan Geylani: "Bu maçın tekrar oynanması gerekiyor"

Samsunspor Teknik Sorumlusu Aziz Gökhan Geylani, Ümraniyespor maçında hakemin kural hatası yaptığını vurgulayarak, "Bize göre bu maçın tekrar oynanması gerekiyor. Kural hatası var” dedi.

TFF 1. Lig’in 19. haftasında Samsunspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Samsunspor Teknik Sorumlusu Aziz Gökhan Geylani, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakada kural hatası olduğunu ve tekrarlanması gerektiğini söyleyen Geylani, “Maçla ilgili konuşmak isterdim ama... Bize göre bu maçın tekrar oynanması gerekiyor. Kural hatası var. Eğer top hakem atışının ardından iki oyuncuya değmediyse rakip kaleye gol olursa kale vuruşuyla, diğer kale gol olursa köşe vuruşuyla başlıyor. Bizim bildiğimiz bu. Bu yüzden maçla ilgili bir şeyler söylemeye gerek yok” şeklinde konuştu.

"Maçın tekrar oynanacağını düşünüyorum"

Hakemin hatalı kararlara imza attığını aktaran Aziz Gökhan Geylani, “Tiyatro ve sinemada hep bir başrol oyuncular vardır. Diğer oyuncular başrolden rol çalmazlar. Bu müsabakada hakem arkadaşımız yaptığı hatalar ve kural hatasıyla da bugün rolü üstlenmeye çalıştı. Böyle olunca tablo hoş olmadı. Maçın tekrar oynanacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.