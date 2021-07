Bakan Kasapoğlu Filenin Sultanları’nı ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek olimpiyatlar öncesi oyunlara katılacak A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda bir araya geldi.

Tokyo Olimpiyatları’na sayılı günler kala çalışmalarına son sürat devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ziyaret etti. Ziyarette; Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ile TVF Milli Takımlar Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu da hazır bulundu.

Bakan Kasapoğlu, uzun süreli hazırlıkları ve sporcuların azimli çalışmaları sayesinde, bu sene olimpiyatlarda bazı ilkleri yaşayacaklarını belirtti, “Bugün bizlere bu toplantıda eşlik etmeleri için özellikle A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yanında olmak istedik. Bildiğiniz gibi Tokyo’ya takım sporları dalında sadece Kadın Voleybol Milli Takımımız katılmaya hak kazanmıştı. Aslında tüm takımlarımız sahaya çıktıkları her maçta son sayıya kadar cansiparane bir şekilde performans sergilemekte ve bizlerin göğsünü kabartmaktadır. Rakip kim olursa olsun, maç sonunda galip gelemediğinde üzülen bir nesle sahip olmak, beklentilerimizin ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesidir. Bizleri alıştırdıkları zaferler için tüm sporcularımıza burada bir kez daha milletimiz adına minnet duygularımızı sunuyoruz. Çıkmakta olduğunuz bu zafer yolculuğunda başarılarınıza bir yenisini daha eklemenizi en içten duygularımızla temenni ediyoruz. Hazırlıklarını bizzat yakından takip ettiğim kıymetli sporcularımız ile birlikte olimpiyat heyecanını şimdiden fazlasıyla yaşamaya başladık” şeklinde konuştu.

“Daha önce sporcumuzun olmadığı branşlarda, bugün Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanıyoruz”

Hedeflerine ulaşmış olmanın gurur ve sevincini yaşadıklarını aktaran Kasapoğlu, “Göreve başladığımız ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde uzun soluklu bir yola çıktığımızın farkındaydık. Bu yolun sonunda ulaşmak istediğimiz amacımız, sporu seven, katıldığı her alanda başarıyı hedefleyen evlatlarımıza ilham kaynağı olmak, rakiplerinin bile saygısını kazanacak bir kuşak yetiştirmek, her alanda bayrağımızı en yukarılara taşıyabilmek. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda, hamdolsun bu hedeflerimize ulaşmış olduğumuzu görüyorum” dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar ise oyunlara kısa süre kaldığını hatırlatarak, “Hepimizin bir hayali var. İnşallah bu hayali gerçekleştirebiliriz. Enerjimiz ve motivasyonumuz yüksek. Neler başarabileceğimizin farkındayız. Hem Türk kadınını hem de ‘Filenin Sultanları’nı oyunlarda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” diye konuştu.