Bakan Kasapoğlu: "Mücadele eden, istekli ve inançlı bir takım var"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya galibiyetinden dolayı Milli Takımı tebrik ederek, " İlk galibiyetimiz aldık. Mücadele eden, istekli ve inançlı bir takım var. Yolumuz uzun. Uluslar Ligi sonrası Avrupa Şampiyonası var. Orada umudumuz var" dedi.

Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda Rusya ile karşı karşıya geldi. Milliler, ilk yarısı 2-1 önde tamamladığı mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Mücadeleyi izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Millileri galibiyetinden dolayı tebrik eden Kasapoğlu, "Gözümüz aydın olsun. İlk galibiyetimizi aldık. Mücadele eden, istekli ve inançlı bir takım var. Yolumuz uzun. Uluslar Ligi sonrası Avrupa Şampiyonası var. Orada umudumuz var. Her geçen gün emin adımlarla yürüyüşümüz, inancımızı pekiştiriyor. İnanıyoruz ki hem Budapeşte’ye moralle gidecek takım ve hem orada hem sonraki süreçlerde bu güzel ekip, bu jenerasyon mutlulukları yaşatacak. Bugün İstanbulumuzda spor dolu bir günü yaşıyoruz. Formula 1’e her zamanki gibi mükemmel bir ev sahipliği yaptık. Ardından bu maç. Türkiyemiz, İstanbulumuza sporun her branşı çok güzel yaşıyor. Hem spor turizmi ile hem sporun farklı branşlarının da başarıya yürüyen bir yolda inşallah yarınlar çok daha aydınlık. Gecemiz hayırlı olsun" diye konuştu.