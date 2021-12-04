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Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçının ardından

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Spor Toto 1. Lig’in 15’inci hafta karşılaşması Bandırmaspor, evinde konuk ettiği Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçının ardından
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Spor Toto 1. Lig’in 15’inci hafta karşılaşması Bandırmaspor, evinde konuk ettiği Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Metin Diyadin “Bandırmaspor bu ligde ne yaptığını bilen bir takım. Taktiksel anlamda kontra ataklarla birlikte Bandırmaspor’a hücum ettik. Oyunun ilk yarısında 3 tane güzel pozisyonumuz oldu. İkinci yarıda aynı hücumu devam ettirdik. Rakip takım penaltıyı kaçırdı. Takımımızı tebrik ediyorum. Rakip takımın penaltılarına rağmen takımımız güzel oynadı" dedi.

Bandırmaspor Teknik Sorumlu Mustafa Gürsel “Öncelikle Gençlerbirliği’ni tebrik ediyorum. Yağmur altında mücadele açısından yüksek bir maç oldu. Kendi sahamızda güzel oynayamadık. Oyunda pas hızını iyi yapamadık. Elimizden gelen yaptık ama oyunsal anlamda istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Penaltı bulmamıza rağmen değerlendiremedik ve psikolojik olarak düştük. Bize yakışmayan 2. Golü de yedik. En azından 1-1 bitirebilirdik. Futbolcularımız elinden geleni yaptılar. Önceki oyunlarımızda sahada istediklerimizi yansıtamadık. Önümüzdeki maça bakıp Ankara’da bunu telafi etmek istiyoruz" dedi.

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