Barcelona’da başkan, Joan Laporta oldu

La Liga ekiplerinden Barcelona’da yapılan başkanlık seçiminin ardından, 2003-2010 yılları arasında da görev yapan Joan Laporta, yeniden başkan seçildi. Katalan ekibinin yıldız futbolcusu Lionel Messi de oy kullandı.
Barcelona’da 2014-2020 arasında kulüp başkanı olan Josep Bartomeu, yönetim kurulu ile birlikte Ekim 2020’de istifa etmiş, yerine Carles Tusquets geçici başkanlığa getirilmişti.
Messi de oy kullandıBarcelona’da oy kullanma hakkı bulunan 110 bine yakın üyeden yaklaşık 56 bini oy kullandı. Takım kaptanı olan ve aynı zamanda kulüpte üyeliği de bulunan Arjantinli yıldız Lionel Messi de seçimlerde oy kullandı.