Barcelona’da başkan, Joan Laporta oldu

La Liga ekiplerinden Barcelona’da yapılan başkanlık seçiminin ardından, 2003-2010 yılları arasında da görev yapan Joan Laporta, yeniden başkan seçildi. Katalan ekibinin yıldız futbolcusu Lionel Messi de oy kullandı.

İspanyol ekibi Barceolana’da dün yapılan başkanlık seçiminde 3 aday yarıştı. 2003-2010 yılları arasında kulüp başkanı olan Joan Laporta, oyların yüzde 57’sini alarak ikinci kez başkan seçildi. Başkanlık yarışında diğer adaylardan Victor Font’un yüzde 31, Toni Freixa’nın da yüzde 9 oranında oy aldığı açıklandı.

Barcelona’da 2014-2020 arasında kulüp başkanı olan Josep Bartomeu, yönetim kurulu ile birlikte Ekim 2020’de istifa etmiş, yerine Carles Tusquets geçici başkanlığa getirilmişti.

Messi de oy kullandı

Barcelona’da oy kullanma hakkı bulunan 110 bine yakın üyeden yaklaşık 56 bini oy kullandı. Takım kaptanı olan ve aynı zamanda kulüpte üyeliği de bulunan Arjantinli yıldız Lionel Messi de seçimlerde oy kullandı.