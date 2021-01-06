Başakşehir 7 maç sonra kazandı

Süper Lig’in 17. haftasında sahasında BB Erzurumspor’u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 7 maç sonra üç puanla tanıştı.

Süper Lig’in son şampiyonu Başakşehir, 17. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor’u konuk etti. Ligde galibiyetini 8 Kasım 2020’de sahasında oynadığı Gençlerbirliğine karşı alan turuncu-lacivertliler, bu mücadeleden sonra çıktığı 7 mücadelede 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Erzurumspor karşısında 40. dakikada Fredrik Gulbrandsen’in golü ile 1-0 galip gelen İstanbul temsilcisi, 7 haftalık aranın ardından galibiyetle tanıştı.

Sağ bekte Berkay görev aldı

Başakşehir’de Erzurumspor maçında sağ bekte ise Berkay Özcan oynadı. Normale orta saha bölgesinde mücadele eden 10 numara Berkay, kırmızı kart cezalısı Rafael ve sakatlığı bulunun Çaiçara’nın yerine savunmanın sağında görev aldı.