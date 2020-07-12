Başakşehir, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertliler, yarın 21.00’de konuk olacak Konyaspor maçı için bugün akşam saatlerinde Konya’ya hareket edecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, YARIN DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI KONYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.
Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertliler, yarın 21.00’de konuk olacak Konyaspor maçı için bugün akşam saatlerinde Konya’ya hareket edecek.