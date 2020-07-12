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Başakşehir, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, YARIN DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI KONYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

Başakşehir, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir, 32. hafta mücadelesinde yarın konuk olacağı İ.H.Konyaspor maçının hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman, orta ve şut çalışması ile sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın 21.00’de konuk olacak Konyaspor maçı için bugün akşam saatlerinde Konya’ya hareket edecek.

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