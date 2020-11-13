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Başakşehir’de 1 futbolcu pozitif!

Medipol Başakşehir, bir oyuncusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Başakşehir’de 1 futbolcu pozitif!

Medipol Başakşehir, bir oyuncusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Başakşehir’de 1 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVID-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz izolasyona alınmış olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamalar yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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