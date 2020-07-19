Süper Lig’in 33. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan Medipol Başakşehir - Kasyerispor mücadelesi öncesinde iki takım futbolcuları seremoniye ’Kadına şiddete dur de’ tişörtleriyle çıktı. Ayrıca stadın tribünlerine de ’Kadına şiddete dur de’ pankartları asıldı. Geçtiğimiz günlerde de Süper Lig’de yer alan 18 takımın futbolcuları ’Kadına şiddete dur de’ etkinliği yapıp, bu konuda farkındalık oluşturarak destek vermişti.
Başakşehir’de futbolcular sahaya ’Kadına şiddete dur de’ tişörtleriyle çıktı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-KASYERİSPOR MAÇI ÖNCESİNDE İKİ TAKIM FUTBOLCULARI FARKINDALIK OLUŞTURMAK VE DESTEK İÇİN 'KADINA ŞİDDETE DUR DE' YAZILI TİŞÖRTLERLE SEREMONİYE ÇIKTI.
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