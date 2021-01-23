Başakşehir’de Muhammed Sarıkaya 49 dakika sahada kaldı

Medipol Başakşehir’in Rizespor’u ağırladığı mücadelede 35. dakikada oyuna giren turuncu-lacivertlilerin genç oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya, sadece 49 dakika sahada kaldı ve 84. dakikada yerini Azubuike’ye bıraktı.Süper Lig’in 21. haftasında Başakşehir, evinde Çaykur Rizespor’la 1-1 berabere kaldı. Bu müsabakada turuncu-lacivertlilerin 19 yaşındaki futbolcusu Muhammed Emin Sarıkaya, adeta iki duyguyu birlikte yaşadı. Dakikalar 35’i gösterdiğinde sakatlanan Rafael’in yerine oyuna dahil olan ve Başakşehir formasıyla ligdeki ilk maçına çıkma sevinci yaşayan Muhammed, 84. dakikada ise oyuncu değişikliği tabelasında numarası görününce kenara gelmek zorunda kaldı. 49 dakika sahada kalabilen genç futbolcunun yerine Azubuike görev almaya başladı.