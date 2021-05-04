Başakşehir’de Sivasspor mesaisi başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 40. haftasında DG Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Başakşehir’de Sivasspor mesaisi başladı
banner3909

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 40. haftasında DG Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan idmana topla ısınmayla başlandı. Antrenman, paslaşma ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, bir günlük iznin ardından 6 Mayıs Perşembe günü saat 11.00’de yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ünlü oyuncu Burak Sergen’den iyi haber
Ünlü oyuncu Burak Sergen’den iyi haber
  1. MAGAZİN

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3197

banner3841