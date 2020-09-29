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Başakşehir’in istediği genç yıldız Danimarka’ya gitti

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN KADROSUNA KATMAK İÇİN GİRİŞİMLERDE BULUNDUĞU 18 YAŞINDAKİ NİJERYALI FUTBOLCU IBRAHİM SAİD, DANİMARKA 1. LİG TAKIMLARINDAN VİBORG FF İLE 4 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADI.

Başakşehir’in istediği genç yıldız Danimarka’ya gitti

Medipol Başakşehir’in kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu 18 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Ibrahim Said, Danimarka 1. Lig takımlarından Viborg FF ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Yeni sezon kadro planlamasına devam eden ve bir yandan da geleceğe dönük potansiyelli futbolcuları renklerine bağlamak için çalışmalar yapan Başakşehir’in istediği Ibrahim Said, Danimarka’yı tercih etti. Dabo Babes Academy orta saha oyuncusu Nijeryalı Said, Danimarka 1. Lig takımlarından Viborg FF ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

2019 FIFA U17 Dünya Kupası’nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ibrahim’in transferi hakkında Nijerya basınına açıklamalarda bulunan Dabo Babes Akademi Koordinatörü Muzammil Dalhatu Yola, "Şu anda Abuja’da, yeni ekibine katılmak için Danimarka’ya gitmeden önce çalışma iznini bekliyor. Club Brugge ve İstanbul Başakşehir de ilgilendi ama kendini geliştirmek için iki kulüpte de oynayacak zamanı olmayacaktı. Viborg’un, Afrikalı oyuncuları geliştirme geçmişi var. Genç bir oyuncu olarak bu onun için iyi bir hamle" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ibrahim Said’in ismi bir dönem Fenerbahçe’yle de anılmıştı.

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