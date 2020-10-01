Başkan Musa Aydın’dan, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu’na ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç’la bir araya geldi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve As Başkan Zeki Gül’ün Güney Doğu ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Siirt’e giden Başkan Aydın ve As Başkan Gül, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç’la bir araya geldi.

Türk güreşinin değerlendirildiği ziyarette bir de müjdeli haber çıktı. Vali Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Belediyesine Güreş takımı kurulması talimatını verdi. Güreşin ata sporumuz olduğuna vurgu yapan Vali Hacıbektaşoğlu, "Başta milli güreşçimiz Evin Demirhan olmak üzere Siirt’te çok fazla başarılı güreşçilerimiz var. Siirt Belediyespor’da da güreş branşını açacağız. Ayrıca Türkiye Güreş Federasyonu tüm kulüplerimize her türlü desteği veriyor. Federasyonla el ele vererek kadim şehir Siirt’ten Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonları çıkarmayı hedefliyeceğiz" dedi.

Aydın: "Tüm kulüplerimizin maddi manevi yanlarında olmayı sürdüreceğiz"

Başkan Musa Aydın ise Vali Osman Hacıbektaşoğlu’na teşekkür ederek "Bizler son yıllarda ki büyük başarıları kulüplerle el ele vererek elde ettik. Federasyon olarak tüm kulüplerimizin maddi manevi yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Bugün tarihi bir an yaşıyoruz. Siirt’ten bir güreş takımının doğuşuna şahit oluyoruz. Siirt ilimizden birçok güreşçilerimiz yetişti. Bizleri uluslararası şampiyonalarda başarıyla temsil eden Evin Demirhan da Siirtli. İnşallah bu güzel şehrimizden daha birçok şampiyon çıkacak" şeklinde konuştu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve As Başkan Zeki Gül daha sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne geçerek İl Müdürü Hüsam Olgaç’ı ziyaret etti.