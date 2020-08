Başkan Yılmaz 'dan Silivrispor 'la ilgili önemli açıklamalar

Silivri Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumu Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. CHP grubunun önergeleri arasında yer alan “Silivrispor’un gelir getirici faaliyetlerinin devamını sağlamak ve desteklemek adına, denetlenmesi Silivri Belediyesince sağlanacak bir model ile işletme haklarının Silivrispor tarafından devam ettirilmesi hususunun görüşülmesi” konusu, oy birliği ile 15’nci madde olarak gündeme alındı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivrispor’un gelirlerine yönelik tahsisler hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu ve muhalefetin tutumunu eleştirdi. CHP grubunun Silivrispor’u siyasetin içerisine çekmeye çalıştığını söyleyen Başkan Yılmaz, kulübe gelir amaçlı sunulan imkânların geçmiş yıllarda denetlenmediğini hatırlatarak, meclise getirdikleri önerinin doğru bir yaklaşım olmadığını vurguladı.

Silivri Belediyesinin geçmiş yıllarda Silivrispor Kulübüne tahsis ettiği otopark, otogar ve Engelsiz Kafe gibi yerlerin kimler tarafından işletildiğinin belli olmadığını söyleyen Başkan Yılmaz, konu hakkında net ifadeler kullandı: “Fiş yok, vergi yok, sigortalı çalışan yok. Kimin işlettiği belli değil ve 2’nci, 3’üncü, 4’üncü ele geçmiş. Böyle bir rezillik Silivri’de yaşanabilir mi?”

“İNSANLARIN SİLİVRİSPOR’DAN SOĞUTULMASI BENİ ÜZÜYOR”

“Silivrispor, belediye başkanının oyuncağı değil” diyerek belediye başkanlarının Silivrispor yönetimlerine müdahale etmemeleri gerektiğin de altını çizen Başkan Yılmaz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Normalde ben bunu meclis gündemine almayabilirdim. Reddederdik, unutulup giderdi. Mademki bu konu hakkında bu kadar hassassınız, o zaman konuşalım. Silivrispor’u yine hiç hak etmediği bir şekilde siyasetin içine sokma çabanız esasında beni üzdü, üzülüyorum. Kimin haklı kimin haksız, kimin siyaset yaptığına, kimin Silivrispor’u bunca yıldır hiç hak etmediği tartışmalara çektiğine herkes karar versin.

Ben şehirler vardır dedim; Eskişehir, Göztepe, Altınordu, Bursa… O takımın taraftarıyla anılır. Göztepespor 2. Amatör Lig’de de oynasa, 1. Lig’de de oynasa o şehir o takıma sahip çıkar. Kafelerde şarkılar söylenir, marşlar söylenir. Eskişehir keza öyledir. Ve o hafta o şehirde hayat durur. Herkes formalarını giyer, bir şekilde takımını sahiplenir. Peki, Silivrispor’a baktığınızda?

Ben Silivrispor’un formasını 1 yıl terlettim. Silivrispor’dan da 1 kuruş para almadan formasını giydim. 9 yıl da profesyonel futbol oynadım. Soyunma odasının ne olduğunu bilirim, ter kokusunu bilirim, hakem odasını bilirim. Yöneticilik yaptım Karagümrükspor’da! Yöneticiliğin ne olduğunu bilirim. Şunu söylemek istiyorum; sporun içinden gelen bir kardeşiniz olarak Silivrispor’un içine düşürüldüğü durum beni üzüyor. Silivrispor’un oynadığı lig beni ilgilendirmiyor ama Silivrispor’u bu halkın sahiplenmemesi, insanların Silivrispor’dan soğutulması beni üzüyor. Prefabrik bir gecekonduda Silivrispor tesisleri olmamalı.”

BELEDİYE BAŞKANI SİLİVRİSPOR’A BAŞKAN TAYİN ETMEMELİ

Alt yapısının veya kendisinin antrenman yapacağı bir tane bile stat yok. Selimpaşa’da Karasu Tesislerini tahsis ettik. Belediyemiz tarafından Selimpaşaspor’a tahsil edilmiş. Elektrik yok, sular kesilmiş, çimler kurumuş. İlk işimiz elektrik borcunu ödedik. Selimpaşaspor’dan geri aldık ve oraya hizmetli bir arkadaşı koyup, onu tekrar eski günlerine kavuşturduk. Silivrispor, Silivri Belediyesinin Fen İşleri Müdürlüğü gibi olamaz. Silivri Belediyesi her defasında bir başkan tayin edemez, etmemeli. Şampiyon olmuş bir başkanı, yöneticileri, istifa ettirerek yönetimden düşürmemeli Silivri Belediye Başkanı! Silivrispor, belediye başkanının oyuncağı değil. Her aday olan arkadaş gelip Silivri Belediye Başkanından onay alıyor. Böyle bir ucuzluk olabilir mi ya. ‘Başkanım siz onay verirseniz ben adayım.’ Bu ne demektir ya? ‘Siz bizim arkamızda duracaksanız biz adayız.’ Ve belediye başkanından icazet alan kulüp başkanları bu takımı yönetemez! ‘Başkanım siz uygun görmüyorsanız biz aday olmayalım.’ Bütün aday olan arkadaşlara da söyledim. Ne münasebet dedim. Bakın Silivri’yi, Silivrispor’u sevenler bir araya gelin, kenetlenin, bu takıma sahip çıkın dedim. Ve doğru yönetilmiyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takım yönetecekseniz Silivri belediye başkanı olarak sizlerin yanında yokum dedim. Ama Altınordu, Gençlerbirliği gibi yönetecekseniz, sonuna kadar sizlerle beraber olacağım dedim.”

“BEN BU TİYATRODA OYNAMAYACAĞIM”

Başkan Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarının yapacakları kongrede hiçbir zaman taraf olmayacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

“Silivrispor kongresinde hiçbir adayı desteklemiyorum. Hiçbir aday benim adayım değil. Silivrispor ilk defa böyle bir kongre yaptı. Gittim, orada kürsüden Silivrispor’un ne olması, nasıl olması, belediye olarak neyi düşündüğümüzü, Silivrispor ruhunu nasıl yaşaması gerektiğini anlattım orada. Arkadaşlar ısrarla beni arıyorlar. Tekrar söylüyorum bakın, ben Silivri’nin hiçbir dinamiğine müdahale etmeyeceğim. İddia ettiğiniz katılımcı, iddia ettiğiniz özgür yapılar esasında böyle gelişir. Silivri belediye başkanı, muhtarlar derneği, oda seçimleri, sivil toplum kuruluşu seçimleri, kanarya sevenleri derneğinin seçimlerine müdahale etmesi gereken bir kurum mu Allah aşkına? Hem bu koltuk ucuzluğu hem de bu şehre saygısızlık yapıyoruz. Ondan sonra da katılımcı demokrasi diyerek, şehrin bütün paydaşlarını yönetime dâhil ediyoruz diyerek bir tiyatro oynanıyor. Oynandı da. Ama ben bu tiyatroda olmayacağım.

“SİZ NEDEN DENETLEMEDİNİZ?”

Silivrispor’a tahsis edilen otoparkların durumundan bahsederek konuşmasını sürdüren Başkan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: “Denetleme görevi Silivri Belediyesinde olmak şartıyla’ diyorsunuz. Peki, önceki dönemlerde burada meclis üyesiydi bir kısmınız, niye buraları denetlemediniz? Elinizi kolunuzu bağlayan mı vardı? Fiş yok, vergi yok, sigortalı çalışan yok. Kimin işlettiği belli değil ve 2’nci, 3’üncü, 4’üncü ele geçmiş. Böyle bir rezillik Silivri’de yaşanabilir mi. Yaşatılabilir mi Silivri’ye bunlar. Fiş yok, üslup kaba bir üslup. Fiyat 20 TL, İspark 8 TL. Nasıl olacak bu. Şimdi bana gelmiş, denetlemesi Silivri belediyesinde olmak şartıyla Silivrispor’ da kalsın diyorsunuz. Niye kalsın Silivrispor’da? Bakın tekrar söylüyorum, ben Silivri belediye başkanı olarak söz verdim. Volkan Yılmaz olarak değil. Bu koltuğun bir ağırlığı var. Seçilecek kim olursa olsun, hangi partiyi temsil ediyorsa etsin, kim seçilirse, otogardaki gelirlerin şeffaf bir şekilde, sağlıklı, güvenilir, ekonomik bir yapıya kazandırıp oradaki gelirlerin Silivripor’a aktaracağımı söyledim. Bu söz yetmiyor mu? Silivri belediye başkanının sözü itibarlı bir söz değil mi? Bu kadar mı itibarsızlaşmış Silivri belediye başkanlık koltuğu?



KİMSE SİLİVRİSPOR’U BELEDİYE BAŞKANINA SİLAH OLARAK ÇEVİRMESİNArkadaşlar geçen gün de geldi. Dedim ki kongrede kazanan kim olursa olsun yine taraf olmayacağım. Bir de şunu söyledim, hiçbir kulüp başkanı Silivrispor’u sakın ha sakın Silivri belediye başkanına silah olarak çevirmesin. Bana sökmez. Silivrispor’un arkasına gizleneceksin, diğer siyasi partileri de arkana alacaksın, silah olarak Silivri belediye başkanına çevireceksin. Bunlar doğru şeyler değil arkadaşlar. Yine CHP olarak ciddi bir yanlışın içerisindesiniz. Silivri’deki Engelsiz Kafe… Engelli çocuklarımızın işletmesi adı altında yapılan kafede şuanda ne oluyor Süheyl Bey? 3 tane işletmeci değiştirmiş. Şuan ki işletmecisi de başkasına devretmeye çalışıyor.”“BABAMIN ÇİFTLİĞİ Mİ BURASI?”CHP Grubuna önceki dönem Sayıştay raporlarını hatırlatan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, sahildeki otopark alanıyla ilgili örnek vererek şunları söyledi: “Sayıştay raporlarını okumadınız mı arkadaşlar sizin yönetiminizde. Sayıştay diyor ki bir kuruş para almamışsın, kira kontratın yok. Silivrispor’un borcu ne kadar biliyor musunuz? 2 milyon liraya dayandı. Bir tane kira ödememiş bugüne kadar. 150 bin lira otogardan gelir elde ettiği söylenen otogar, 7 bin lira kirayı ödemiyor Silivri Belediyesine. Doğru bir şey mi? Sayıştay raporları diyor ki, gelir getirici yüklerinizi, gayrimenkullerinizi ihale etmek zorundasınız. İhale ettiniz mi arkadaşlar? 1 yıl 1 yıl hukuksuz olarak bunları uzattınız. Bu Silivrispor da olabilir başka bir şahısta olabilir. Sizin encümenle 3 yıl, belediye meclisiyle 10 yıl ihale etme hakkınız var bunları. Bunun aksindeki hukuksuz bir uygulamaya nasıl imza attınız. Sayıştay uyarılarının raporuna rağmen niye yaptınız? Ve şimdi bana diyorsunuz ki Silivrispor devam etsin. Hangi yöntem ile devam edecek? İhale yapalım desek, orası çarşı pazar karışır. Silivrispor ihaleyi alabilir mi? Hangi nasıl yöntemle vereceğim ben Silivrispor’a. Sizin yaptığınız hukuksuzluğu ben de devam mı ettireyim? Hukuksuzluk mu yapmamı istiyorsunuz? Silivrispor’a ver. Babamın çiftliğimi burası Süheyl Bey? Ben padişah mıyım? Bu ülkede demokrasi yok mu? Hukuk yok mu? adalet yok mu? Silivrispor’a ver. Nasıl vereceğim? Altına imza at ver. Sayıştay raporlarına itibar etme ver. Ver, nasıl ver? Popülizmle ver. Ben belediyeyi popülizmle yönetmeyeceğimi söyledim. Oy kaygısıyla yönetmeyeceğim. Şeffaf, denetlenebilir, her zaman söyledikleriniz… Adil bir yönetim anlayışıyla yöneteceğim ve otogardan gelen gelirin her kuruşu, buradan Silivrispor’un bütün sevenlerine söylüyorum, her kuruşunu Silivrispor’a harcayacağım.”



“SİZ KİMİN PARASINI KİME VERİYORSUNUZ?”

Kulübün alt yapıdaki futbolcuların ihtiyaçlarını karşılamadığını dile getiren Başkan Yılmaz, “Devre arası oluyor, 20 tane transfer. Allah aşkına 300 milyar, 500 milyar, 700 milyar bunlar nedir ya. Siz kimin parasını kime veriyorsunuz. Alt yapıdaki çocuklara su almayacaksın, çorap almayacaksın, ayakkabı almayacaksın, Silivri’ye bir daha uğramayacak bir sporcuya 400-500 milyarı vereceksin, 3 ay sonra çekip gidecek buradan. Alt yapıdan yetişen bir tane oyuncun olmayacak ilk 11’ de öyle mi. O yüzden biz hatalı, ters iliklenen gömleği çözdük, düz iliklemeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

“MAFYALARA ÇETELERE BOYUN EĞECEK BİR KURUM DEĞİL BURASI”

Silivrispor’a ve tüm amatör kulüplere destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Yılmaz, son olarak şu mesajları verdi: “Silivri’yi, Silivrispor’u seven bütün hemşerilerime seslenmek istiyorum; Silivri Belediyesindeki İştirakler ve İşletmeler Müdürlüğü, öyle mafyalara, çetelere boyun eğecek bir kurum değil burası. Biz devletiz. Biz devleti temsil ediyoruz burada. Silivri Belediyesi kimseye pabuç bırakmayacak. Öyle bir yağma yok. Kimse de Silivrispor’u bir silah şeklinde Silivri Belediyesine çevirmeye kalkmasın. Buradan uyarıyorum. Buna da kimse alet olmasın. Ben Silivrispor’u çok seviyorum. Silivrispor’u bir marka değer olarak, Silivri’nin bir parametresi olmasını istiyorum. Ve Silivrispor’a olan desteğimizin, amatör kulüplerimizi de içine katarak devam edeceğini buradan beyan ediyorum.”

KIRKICI: “BURADA HER ŞEYİN KONUŞULMASI LAZIM”

CHP Grup Başkanvekili Süheyl Kırkıcı, Başkan Yılmaz’ın konuşmasından sonra söz alarak şunları söyledi: “Sayın başkan burası Silivri şehrinin meclisidir. Burada her şeyin konuşulması lazım. Burada bir sorun var, bu sorunun tartışılması için taşıyoruz. Ve bu sorunu belediye meclisi tartışmayacaksa kim tartışacak bu sorunu? Burada size düşen nokta şudur. Belediye başkanına düşen görev şudur; daha öncekilerin yaptığı çalışmalar, yanlışlıklar ya da uygulamalar şuan ki meclisin dışındalar. Yanlış olabilir. O gün ki değerler üzerinden, o gün ki çalışmalar üzerinden ya da yargılar üzerinden bir takım kararlar alınmışsa, bu o dönem tartışılması gereken bir şey. Otogar verilirken, usulsüz verildiği biline biline verildi o zaman. Niye verildi diye tartışabiliriz. Ama o zaman ki yönetim dedi ki, biz Silivrispor’u kalkındırmak, geliştirmek, sporun tabana yayılmasını sağlamak için yapıyoruz. Sayın başkan orada bir sorun var, o sorunu konuşmamız lazım.”

AŞKIN VE GÜLER’DEN DEĞERLENDİRME

MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, Süheyl Kırkıcı’nın önergesini hayretle karşıladığını belirterek, “Biz mevzuata, hukuka ve adalete uygun hareket ediyoruz. Belediyenin taşınmazlarını usulüne uygun olarak ihale ediyoruz. Sizin öneriniz hukuksuzluğa yönelten bir taleptir.” şeklinde değerlendirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Filiz Güler de, “Silivrispor’daki yanlışların düzeltilme noktasında yapılan çalışmalara şahidiz. Ben başkanımızın bir spor aşığı olarak en güzel şekilde yardımlar yapıp en güzel şekilde çalışacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

15’nci gündem maddesi yapılan tartışmaların ardından sona erdi.