Başkan Yılmaz “Gün Silivrispor’a Sahip Çıkma Günüdür”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz önceki gün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla ilçe basın mensuplarıyla bir araya geldi. Belediye binasında yapılan toplantıda Başkan Volkan Yılmaz ilçenin marka değeri olan Silivrispor’un son haftalarda yaşadığı sıkıntılara da değinerek, “Bizim yapmamız gereken kongreye kadar bu başkana, bu yönetime, bu hocaya destek vermektir. Maddi manevi destek vermektir görevimiz. Bu süreçte Silivrispor’a desteğimiz artarak devam edecek. Bütün ne sıkıntıları varsa yanlarında olacağım buradan bunları söylemek istiyorum” dedi.

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Silivrispor için görüşlerini de dile getiren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz yaptığı açıklamasında; “Sporda daha çok oturmuş ayakta duran, kendi özgün yapılarını ve yönetim anlayışı olan yapıları tercih ediyorum. Sporda bakış açım da bu. Ben şunu ifade ediyorum, Silivrispor’un hali hazırda sosyal tesisleri yok, kendine ait antrenman tesisleri yok, altyapısının çocukların ve gençlerin spor yapabileceği tesisleri yok. Yıl 2021 hala bunlar yapılamamış, bunların yapılamamasının sorumluluğu da bir veya birkaç kişiye mal etmek yanlış olur. Bu günü kadar kulübe emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

HİÇBİR KURUMUN SEÇİMLERİNE MÜDAHİL OLMAYACAĞIM

Ben de bir dönem Silivrispor formasını terletmiş bir arkadaşınızım. Şunu ifade ediyorum, başkan adayları bana geldiklerinde dediler ki, “Başkanım müsaade ederseniz aday olmayı düşünüyoruz” ben de “Ne münasebet” dedim. Onlar da sizin icazet vermeyeceğiniz bir başkanın seçilemeyeceğini biliyoruz” ben de şunu söyledim, hiçbir kurumun seçimlerine müdahil olmayacağım. Kendi mecrasında kendi dinamikleriyle başkanlarını ve yöneticilerini seçsinler. En nihayetinde de mevcut yönetimin görev almasında hiç bir şekilde taraf olmadım ve onlara şunu söyledim, “Silivri Belediye Başkanı olarak sizlere devlet vermeye devam edeceğim. Lakin siz bu kulüpleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi yönetme anlayışıyla devam ederseniz sizlerle beraber olmayacağım”. Ama Altınordu gibi Gençlerbirliği gibi öz kaynakları amatöre ve aynı zamanda altyapıya önem verir, spor ve sporcuya önem verirseniz sizlerle birlikte yol yürüyeceğim dedim. Öyle alışkanlıklar olmuş ki bu şehirde yönetimden bırakan arkadaşlar bir kenara çekilip yeni yönetimi devralan arkadaşlara ve her zaman bize destek olması gereken arkadaşlar bize köstek olmaya devam ediyor. Bu çok kötü bir alışkanlık.

GÜNÜ BİRLİK BAŞARILAR İSTEMİYORUZ

Maalesef ki günü birlik başarılar bakın arkadaşlar, tekrar söylüyorum Silivrispor 3. Ligde olsa ne olur, 1. Amatörde olsa ne olur, Süper Ligde olsa ne olur? Silivrispor altyapısıyla ve yönetim anlayışıyla devam etse büyük kulüpler gibi borç batağında ve iflas noktasında olur. Tekrar söylüyorum ben Silivri’nin marka bir kent olabilmesi için marka değerlerinden birisinin Silivrispor olması gerektiğini söyledim. Bakın Trabzon dediğiniz de üç şey sayın denilirse akla ilk gelen hamsi, kemençe ve Trabzonspor gelir akla. Trabzonspor ilk akla gelendir. Göztepe’de, Eskişehir’de böyledir. Göztepespor 1. Amatörde de olsa Süper Ligde de olsa 15.000-20.000 kişiye maç oynuyor. Bu ne demektir taraftar aidiyeti duygusu ve o şehrin marka değeri olmalı bu takımların.

AİLELER SİLİVRİSPOR FORMASI GİYİP MAÇA GİTMESİDİR

İnsanların ailesiyle eşiyle, çoluğuyla çocuğuyla babasıyla el ele tutuşup o gün Silivri’nin maçı olduğu gün Silivrispor forması giyip maça gitmesidir. Sonuçlar çok önemli değil, takımın hangi ligde oynadığı çok önemli değil ama önemli olan takımın altyapısıyla tesisleriyle gerçekten örnek bir kulüp olmasıdır. Bunlar olduğunda başarı zaten arkasından gelecektir. İşte Altınordu örneği böyledir. Bugün herkes Bursaspor’u konuşuyor. Tamamıyla altyapıdan oyuncularıyla ligde oynuyorlar, niye bu şekilde oynuyorlar. Bursaspor’un transfer yasağı olduğu için bu şekilde oynuyorlar. Takımın transfer yasağı olmasa yine o yöneticiler yine o başkanlar o takımı transferlerle, yabancı oyuncularla dolduracak ve bu güzel atmosferi bozacaklar. Şuan Bursaspor’daki gençleri göreceksiniz bu sene hepsi büyük kulüplere gidecekler.

SİLİVRİ BELEDİYESİ OLARAK ORADAKİ BAŞKANIN KİM OLDUĞU ÖNEMLİ DEĞİL

Biz tabii ki Silivrispor’un müsabaka ve yarışmacı olarak 3. Ligde kalması gerekiyor. Bunun için ben Silivri Belediyesi olarak oradaki başkanın kim olduğu önemli değil, antrenörünün de kim olduğu önemli değil. Kamuoyunda diyorlar ki mevcut kulüp başkanı mevcut belediye başkanı aleyhine karşıt demeçler verdi ve belediye de bundan dolayı destek vermiyor. Ne alakası var vereceğim desteği arttırarak devam ettireceğim. Bu ligde bu takım kalacak.

AKRABAM OLSA O KADAR SEVEBİLECEĞİM BİR KARDEŞİMDİR

Takımın hocası belediye başkanının akrabasıymış diyorlar. Şimdi bir Sertan hoca benim akrabam değil ama akrabam olsa o kadar sevebileceğim bir kardeşimdir. Kaldı ki Silivrispor’un kulüp başkanına da sorabilirsiniz, yönetime geldiklerinde bana dedi k, “Mevcut hocayı gönderip yeni hoca almayı düşünüyoruz. Sertan hocayı getireceğiz” kendisi orada sorabilirsiniz ben Sertan hocayı çok sevmekle birlikte, “Sayın Başkanım mevcut hocayı göndermeyin sebebi de şuydu, eski hocanın tazminatı vardı kaynakları bu şekilde kullanmayın zaten takımı kümede bırakmış hoca ile devam edin” dedim. Kendilerinin kararına da saygı duyacağımı da belirttim. Yönetim anlayışı ve tasarrufları bu doğrultuda oldu. Şu süreçte takımın en çok desteğe ihtiyacı olduğu süreçte destekçi olmak zorundayız.

SİLİVRİSPOR’A DESTEĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK

Ben göreve ilk geldiğim dönemde de takım küme düşmeye en yüksek adaydı. Parayla pulla değil ama şehri havaya sokarak şehri ve oyuncuları motive ederek hep beraber yöneticisiyle, hocasıyla, oyuncusuyla, taraftarıyla kümede kaldık. Şimdi bu süreçte bu yönetim gitsin, bu hoca gitsin sonra kayyum atayalım öyle mi? Bu durumda kongreye kadar kayyum atanması gerekli bu takıma. O çocukların o sporcuların olmaz. Bizim yapmamız gereken kongreye kadar bu başkana, bu yönetime, bu hocaya destek vermektir. Maddi manevi destek vermektir görevimiz. Bu süreçte Silivrispor’a desteğimiz artarak devam edecek. Bütün ne sıkıntıları varsa yanlarında olacağım buradan bunları söylemek istiyorum.

YÜKSEK MALİYETLE TAKIM KURANLARIN YANINDA OLMAYACAĞIM

Bundan sonrada Silivrispor’a yönetici olmak isteyen başkan olmak isteyen arkadaşlarda Silivri’nin ve Silivrispor’un bakış açısını projeksiyonunu tekrar söylüyorum. Altyapısıyla zeki çevik ahlaklı sporcularla donatılmış bir Silivrispor’sa ben yanlarında olacağım. Aksi takdirde yüksek maliyetli transferlerle yola devam edeceklerse kusura bakmasınlar ben onlarla beraber olmayacağım.

SİLİVRİ’DE SPOR İÇİN BÜYÜK BİR TESİSİN PROJESİNİ HAZIRLADIK

Silivrispor olarak büyük bir tesisin projesini çizdirdik. Bir futbol akademisi ve spor akademisi şeklinde altyapıları da içeride barındıracak ve Silivrispor’a oyuncu potansiyelini yaratacak bir altyapıyı da hayata geçirmek için çalışmalarımız var, yine amatör kulüplerimize destek olacağız. Eskiden amatörden yetişip de üst liglerde oynayan oyuncularımız vardı maalesef artık yetişmiyor. Sebep ise hem altyapıyı hem de amatör takımlara gerekli önemin verilmemesidir.

GÜN SİLİVRİSPOR’A SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR

Bu noktada da tekrar söylüyorum gün ayrışma kutuplaşma veya farklılıkları törpüleme veya kişisel hesapları görme günü değil, birlik beraberlik içerisinde Silivrispor’a sahip çıkma günüdür.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 16:36