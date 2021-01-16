Basketbol Süper Ligi: Büyükçekmece Basketbol: 75 - TOFAŞ: 88

ING Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında TOFAŞ deplasmanda karşılaştığı Büyükçekmece Basketbol’u 88-75 mağlup etti.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Ziya Özorhon xx, Sinem Tetik xx
Büyükçekmece Basketbol: Eldridge xxx 17, Olaseni xxx 14, Mert Celep xx 12, Oliver xx 10, Farrel xx 8, Ömer Utku Al xx 8, Anderson xx 6, Cengizhan İvedi x, Burak Eşlik x, Mehmet Fırat Alemdaroğlu x
TOFAŞ: Berkan Durmaz xxx 22, Simmons xxx 18, Purcell xx 13, Zubcic xx 12, Phillip xx 12, Christon xx 5, Berk İbrahim Uğurlu xx 4, Alihan Demir x 2, Bora Satır x, Mert Konuk x
Başantrenör: Hakan Demir
1. Periyot: 25-31 (TOFAŞ lehine)
Devre: 43-54 (TOFAŞ lehine)3. Periyot: 62-75 (TOFAŞ lehine)