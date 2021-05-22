Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 71 - Pınar Karşıyaka: 80

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Pınar Karşıyaka’yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleden 80-71 mağlup ayrıldı ve seride durum 1-1’e geldi.

Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 71 - Pınar Karşıyaka: 80
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Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Pınar Karşıyaka’yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleden 80-71 mağlup ayrıldı ve seride durum 1-1’e geldi.

Hava atışı sonunda ilk hücum hakkını kazanan Fenerbahçe, maçın ilk sayılarını Marko Guduric’le buldu (3-0). Pınar Karşıyaka’nın ilk sayılarını üreten isimse Tony Taylor oldu (3-2). Orta mesafede oldukça rahat basket bulan Jan Vesely ile 5-2’yi bulan Fenerbahçe Beko, bu dakikalara savunmada da rakibine geçit vermedi. Devamında Raymar Morgan ve Tony Taylor’la 5-0’lık bir seri bulan İzmir temsilcisi, skoru 5-7 yaptı. Bu skor karşısında pota altında aldığı toplarla rakibe zor anlar yaşatan Danilo Barthel’le 9-7’yi bulan Fenerbahçe yeniden öne geçti. Çeyrekte son 5 dakikanın içine girilirken kenardan gelen Metecan Birsen ve M Baye’den önemli katkılar alan Pınar Karşıyaka, bitime 2 dakika kala 12-19’luk üstünlüğü yakaladı. Ancak rakibinin farkı açmasına Melih Mahmutoğlu, Alex Perez ve Danilo Barthel’le izin vermeyen sarı-lacivertliler, farkı 1 sayıya indirdi (20-21). Pınar Karşıyaka, çeyreğin son saniyelerinde Tony Taylor’ın basketiyle farkı 3 sayıya (20-23) çıkartırken, bu skor aynı zamanda ilk çeyreğin sonucunu belirledi.

İkinci çeyrekte ilk basket M Baye’den geldi (20-25). Rakibine Marko Guduric’in basket faulüyle cevap veren Fenerbahçe, farkı 2 sayıya indirdi (23-25). Çeyreğin hemen başında Semih Erden ve Metecan Birsel’le bir ritim bulan Pınar Karşıyaka, farkı 7 sayıya kadar çıkardı (23-30). Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov bu skor karşısında mola alırken mola dönüşünde Kyle O Quinn’in yanı sıra Jan Vesely ve Ali Muhammed’in ikili oyunlarıyla 7-0’lık bir seriye imza atan sarı-lacivertliler, skora denge getirdi (30-30). Son 5 dakikaya 32-32’lik skorla girilirken Raymar Morgan ve Tony Taylor’la skor üretmeye devam eden İzmir temsilcisi, 33-38’i yakaladı. Soyunma odasına ise 37-41’lik skorla önde giren taraf konuk takım oldu.

Kenan Sipahi ile Raymar Morgan’ın karşılıklı basketleriyle başlayan üçüncü çeyrekte Marko Guduric’in 6-0’lık serisiyle rüzgarı arkasına alan Fenerbahçe Beko öne geçti (45-44). M Baye ve Henry ikilisiyle bu kez 6-0’lık seri yakalayan konuk takım, 45-50’lik üstünlüğü yakaladı. Üçüncü çeyrekte son 1:30’un içine 54-58 öne giren Pınar Karşıyaka karşısında Tarık Biberovic’i devreye sokan ve önemli katkılar alan Fenerbahçe farkı 1 sayıya indirdi (57-58). Final periyoduna ise Pınar Karşıyaka’nın 59-64’lük üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyrekte Tarık Biberovic ve Jan Vesely çiftiyle bir ritim bulan Fenerbahçe, farkı 1 sayıya indirdi (65-66). Her iki takımın da uzun süre skor üretmekte zorluk çektiği çeyrekte son 3 dakikanın içine 65-71’lik Pınar Karşıyaka’nın üstünlüğüyle geçilirken, Fenerbahçe’de Jan Vesely’den bir alleyoop geldi ve fark 4 sayıya indi (67-71). Maçta son dakikalar büyük bir çekişmeye sahne olurken 71-80’lik skorla kazanan taraf konuk takım Pınar Karşıyaka oldu. Böylece ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde durum 1-1’e geldi.

Seride üç galibiyet alan takım finale yükselecek. Seride üçüncü karşılaşma, 24 Mayıs Pazartesi günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak.
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