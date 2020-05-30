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Bayern Münih doludizgin!

BAYERN MÜNİH, LİGİN 29. HAFTASINDA EVİNDE KONUK ETTİĞİ FORTUNA DÜSSELDORF’U 5-0’LIK SKORLA GEÇTİ VE PUANINI 67’YE ÇIKARDI.

Bayern Münih doludizgin!

Bayern Münih, ligin 29. haftasında evinde konuk ettiği Fortuna Düsseldorf’u 5-0’lık skorla geçti ve puanını 67’ye çıkardı.

Almanya Bundesliga’da 29. hafta mücadelesinde lider Bayern Münih, sahasında Fortuna Düsseldorf’u konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan Münih, Zanka’nın 15. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçerken, 29’da Benjamin Pavard ve 43’te Lewandowski’nin golleriyle devreyi 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da etkinliği arttıran Münih, 50. dakikada Lewandowski’nin golüyle farkı 4’e çıkardı. Mücadelenin sonucunu ise 52. dakikada Alphonso Davies ilan etti.

Ligde lider olan Bayern Münih bu skorla puanını 67’ye çıkarırken, Alman ekibi 29 haftada ulaştığı 86 gol sayısıyla da rekor kırdı. Düsselforf ise mücadele sonunda 27 puanla 16.sırada kaldı.

Konuk Düsseldorf’ta milli oyuncu Kenan Karaman mücadeleye 11’de başlarken, 90 dakikada sahada kaldı.

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