Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00’de yapacağı idmanla devam edecek.
BEŞİKTAŞ, SÜPER LİG'İN 27. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI ANTALYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.
Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00’de yapacağı idmanla devam edecek.