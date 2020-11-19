Siyah-beyazılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Başakşehir maçı hazırlıklarına, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. İdman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi maçları sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, yarın saat 17.00’de yapacağı çalışmayla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.
Beşiktaş, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig’in 9. haftasında evinde Başakşehir’i ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.
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