Beşiktaş, Gaziantep hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 8. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları süren Gökhan Töre ve Erdoğan Kaya çalışmaya katılmadı. İyileşen Ajdin Hasic ise takımla çalışmalara başladı.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Basına açık bölümde ısınma hareketleri yapan siyah-beyazlılar, ardından 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular, basına kapalı bölümde ise Gaziantep FK maçının taktiği üzerinde durdu.