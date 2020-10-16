Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışma, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan üç takımlı turnuva maçları ile sona erdi. Siyah-beyazlılar yarın 11.30 ve 17.00’de yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Beşiktaş günü çift idmanla geçirdi
SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINI BAY GEÇİP VE 6. HAFTADA DENİZLİSPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN BEŞİKTAŞ, BU MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ÇİFT İDMANLA SÜRDÜRDÜ.
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