Beşiktaş taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
Beşiktaş, Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş, Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.