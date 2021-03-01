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Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, yarın deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş, yarın deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan idmanda siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması yaptı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

Kartal, Süper Lig’in 28. haftasında, yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün saat 16.00’da özel uçakla Malatya’ya giderek kampa girecek.
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