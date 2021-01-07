Beşiktaş’a arkadaşlıkla gelen liderlik

Çaykur Rizespor karşısında alınan 6-0’lık farklı galibiyetle zirvedeki yerini koruyan ve puan farkını açan Beşiktaş’taki arkadaşlık dikkat çekiyor. Özellikle Aboubakar’ın annesinin vefatı sonrasında futbolcuların arasındaki bu bağ kendisini gösterdi.
Sergen Yalçın’ın forma adaletiBeşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, kadrodaki bütün oyunculara her an hazır olması talimatını verirken, siyah-beyazlı ekipte şu ana kadar şans bulamayan tek isim 16 yaşındaki 3. kaleci Emre Bilgin oldu. Bütün futbolcularını sahaya sürerek kadrodan en yüksek verimi almaya çalışan 48 yaşındaki teknik adamın forma adaleti de oyunculara yansımış durumda. Kayserispor karşısında ilk 11’de sahaya çıkan N’Sakala, Atiba, Mensah ve Güven Yalçın, Rizespor karşısında dinlendirilirken, bu isimlerin yerine Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan, Necip ve Aboubakar ilk 11’de görev aldı. Yalçın, transfer döneminde de istediği isimlerin, kadro genişliği açısından önemine vurgu yaptı.