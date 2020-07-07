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Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

BEŞİKTAŞ, SÜPER LİG'İN 31. HAFTASINDA SAHASINDA KASIMPAŞA İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN SABAH SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.

Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün 3-1 kaybedilen Kayserispor maçında oynayan futbolcular, sahada yapılan streching çalışması ile antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması yaparak antrenmana devam etti. İdman, 5’e 2 çalışması, 1’e 1 pas-şut çalışması ve dar alanda yapılan kontrol-pas çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 18.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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