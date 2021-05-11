Beşiktaş’ta maç bitti, saha kenarı karıştı

Süper Lig’in 41. haftasında sahasında Karagümrük’e mağlup olan Beşiktaş’ta maç sonunda saha kenarı karıştı. Yedek kulübeleri birbirine girerken, tartışma soyunma odasına taştı.
Rosier gözyaşlarını tutamadıKarşılaşmanın bitimiyle birlikte sahada olduğu yere çöken Valentin Rosier gözyaşlarını tutamadı. Localarda bulunan taraftarlar, Fransız oyuncuya tezahüratta bulunarak, "Rosier takımı buraya getir" diye tempo tuttu. Soyunma odasına giden Rosier, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarıyla birlikte sahaya dönerek tribünü selamladı.