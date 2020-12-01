Beşiktaş’ta Vida takımla çalıştı

Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Covid-19 testi negatif çıkan Vida da takımla çalıştı.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışma düz koşuyla başladı. Basına kapalı bölümde ise Kasımpaşa maçının taktiği üzerinde duruldu. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın basına kapalı olarak sürdürecek.Beşiktaş - Kasımpaşa mücadelesi cuma günü saat 19.30’da Vodafone Park’ta oynanacak.