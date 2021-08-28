Biathle Triathle Dünya Şampiyonası’nda 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz

Almanya’da yapılan Biathle Triathle Dünya Şampiyonası’nın triathle etabında yarışan sporculardan Mustafa Sertkaya dünya şampiyonu olurken, Asu Zeynep Namazcı ve Başak Yaprak Boğan dünya ikincisi, Mehmet Emir Canbazoğlu ve Abdullah Yıldırım dünya üçüncüsü oldu.

Almanya’nın Weiden kentinde düzenlenen UIPM Biathle Triathle Dünya Şampiyonası’nda triathle etabı ferdi yarışları tamamlandı. Yüzme, koşu ve atış branşlarını içeren triathle yarışlarına Türkiye’den U11, U13, U15 ve U17 yaş kategorisinde 16 milli sporcu katıldı. U11 erkekler kategorisinde yarışan milli sporcu Mustafa Sertkaya, dünya şampiyonu olarak altın madalya alırken, aynı kategoride yarışan diğer sporcu Mehmet Emir Canbazoğlu da, yarışı üçüncü sırada tamamladı ve bronz madalyayı boynuna taktı.

Triathle yarışlarında bir gümüş ve bir bronz madalya da U13 kategorisinden geldi. U13 kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcu Asu Zeynep Namazcı, yarışı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazanırken, U13 erkekler kategorisinde yarışan Abdullah Yıldırım da dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya aldı.

Biathle Triathle Dünya Şampiyonası’nın triathle etabı U17 kadınlar kategorisinde yarışan milli sporculardan Başak Yaprak Boğan, dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Biathle Triathle Dünya Şampiyonası’nın triathle etabı U13 kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcularımızdan Elif Naz Aktaş ve U15 erkekler kategorisinde yarışan milli sporculardan Türker Bahar müsabakayı dördüncü; U17 kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcu Ayşegül Ömür, müsabakayı beşinci olarak tamamlamayı başardı.

Biathle Triathle Dünya Şampiyonası, yarın yapılacak ve U11, U13, U15 kategorilerinde 6 sporcunun mücadele edeceği biathle etabı ferdi yarışlarıyla birlikte sona erecek.